Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
Начальник Сызранского ЛО МВД России на транспорте принял участие в заседании городской Думы
51 биатлонист из Самарской области выйдет на крупнейший старт в России
в Самаре завершили строительство операционного модуля
новым владельцем аэропорта Домодедово стало Шереметьево
Авито Работа и Авито Услуги зафиксировали двукратный всплеск числа вакансий для банщиков
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
Названы главные тренды частичной занятости в 2026 году
В Самаре о работе как призвании чаще говорят женщины, как карьере — мужчины

154
В Самаре о работе как призвании чаще говорят женщины, как карьере — мужчины

В опросе SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из города.

В трудовых установках самарцев доминирует прагматизм: для большинства работа — это, в первую очередь, источник дохода (52% голосов опрошенных). Ради карьерного роста трудятся 28% респондентов. Для 10% работа — это прежде всего призвание и удовольствие от процесса.
Источником дохода свою нынешнюю работу назвали почти равное количество мужчин и женщин. О карьерных амбициях же чаще рассказывали мужчины (32% против 24% среди горожанок). В свою очередь, женщины чаще рассматривают работу как призвание (14% против 6% среди мужчин).

Возрастные различия в отношении к работе наиболее контрастны. Для молодежи до 35 лет карьерные перспективы (41%) почти так же важны, как и доход (44%), о призвании думают только 5%. Среди респондентов старше 45 лет количество ориентированных на доход и призвание респондентов максимально (65 и 13%), тогда как карьерные мотивы играют минимальную роль (6%).

Среди горожан со средним профессиональным образованием больше ориентированных на зарплату. Люди, закончившие вузы, чаще называют свою работу призванием.


Респонденты с зарплатой от 150 тысяч рублей в месяц чаще демонстрируют прагматичное отношение к своим обязанностям и реже считают работу призванием (63 и 8% соответственно) по сравнению с зарабатывающими до 80 тысяч (50 и 15%).
 

Время проведения: 26—28 января 2026 года

Теги: Опрос

Названы главные тренды частичной занятости в 2026 году
30 января 2026, 11:54
Названы главные тренды частичной занятости в 2026 году
По данным опроса 10 000 россиян, около 57% планируют подработку в 2026. Еще около 21% рассматривают такую возможность. Общество
116
В декабре покупатели искали товары в несколько раз активнее, чем продавцы размещали объявления
29 января 2026, 13:09
В декабре покупатели искали товары в несколько раз активнее, чем продавцы размещали объявления
Лидером спроса в четвертом квартале 2025 года оказалась электроника – в ряде случаев спрос в 2–4 раза превышает предложение. Общество
296
Почти половина россиян скрывает покупки, чтобы избежать конфликтов
29 января 2026, 12:38
Почти половина россиян скрывает покупки, чтобы избежать конфликтов
Эмоционально скрытые покупки чаще воспринимаются позитивно: 37% называют их "подарком себе", еще 20% – источником чувства свободы. Общество
314
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
30 января 2026  13:08
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
41
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
30 января 2026  12:08
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
113
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения.
30 января 2026  10:43
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения
189
В четверг, 29 января, губернатор Самарской области  Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба.
29 января 2026  18:58
Вячеслав Федорищев: в Самарской области с 1 февраля повышаем выплату при заключении контракта с Минобороны до 2,6 млн рублей
484
28 января состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел Виталий Шабалатов.
29 января 2026  17:37
На заседании Правительства Самарской области подвели итоги работы сельскохозяйственной отрасли и регионального оператора по обращению с ТКО
972
