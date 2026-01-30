В Самаре о работе как призвании чаще говорят женщины, как карьере — мужчины

В опросе SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из города.

В трудовых установках самарцев доминирует прагматизм: для большинства работа — это, в первую очередь, источник дохода (52% голосов опрошенных). Ради карьерного роста трудятся 28% респондентов. Для 10% работа — это прежде всего призвание и удовольствие от процесса.

Источником дохода свою нынешнюю работу назвали почти равное количество мужчин и женщин. О карьерных амбициях же чаще рассказывали мужчины (32% против 24% среди горожанок). В свою очередь, женщины чаще рассматривают работу как призвание (14% против 6% среди мужчин).



Возрастные различия в отношении к работе наиболее контрастны. Для молодежи до 35 лет карьерные перспективы (41%) почти так же важны, как и доход (44%), о призвании думают только 5%. Среди респондентов старше 45 лет количество ориентированных на доход и призвание респондентов максимально (65 и 13%), тогда как карьерные мотивы играют минимальную роль (6%).



Среди горожан со средним профессиональным образованием больше ориентированных на зарплату. Люди, закончившие вузы, чаще называют свою работу призванием.



Респонденты с зарплатой от 150 тысяч рублей в месяц чаще демонстрируют прагматичное отношение к своим обязанностям и реже считают работу призванием (63 и 8% соответственно) по сравнению с зарабатывающими до 80 тысяч (50 и 15%).



Время проведения: 26—28 января 2026 года