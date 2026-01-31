В Самаре суд опроверг сообщения по делу о нападении на депутата ГосДумы Матвеева

Самарский суд опроверг информацию об иностранном гражданстве подозреваемых в нападении на депутата Госдумы Михаила Матвеева и его водителя.

30 января на сайте суда Промышленного района Самары появилось официальное разъяснение. В нем подчеркивается: данные из некоторых СМИ, соцсетей и Telegram-канала «Михаил Матвеев коммент» о том, что несовершеннолетний Б.А.П. и Бохиров Н.Н. якобы не граждане РФ, не подтверждены фактами, сообщили в «Самарской газете».

Как уточнили в суде, Б.А.П. родился в Самаре, его мать русская с российским паспортом. Бохиров Н.Н. тоже имеет гражданство России.

Дополнительно председатель суда Татьяна Керосирова обратилась к главе СК РФ по Самарской области. Она просит проверить по ст. 144–145 УПК РФ интернет-комментарии, которые суд расценивает как клевету на судью и угрозы за исполнение служебных обязанностей, пишет Самара-МК.