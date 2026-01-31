Фестиваль «Жигулевское море» пройдет в Тольятти



В Тольятти на акватории Куйбышевского водохранилища с 24 февраля по 1 марта будет проходить фестиваль «Жигулевское море»: чемпионат России по сноукайтингу в дисциплине «марафон», соревнования любителей по сноукайтингу, сноувингу и зимнему виндсерфингу.



Маршрут в этом году будет новый: участники смогут увидеть красоты и достопримечательности Жигулевского моря. За 4 гоночных дня планируют провести 4 гонки - по одной в день.

Программа чемпионата России:

25 февраля | 11:00

Церемония открытия

25 февраля | 13:00

сигнал «Внимание» первой гонки

26-28 февраля | 11:00

сигнал «Предупреждение» первой гонки

28 февраля | не позднее 14:00

cигнал «Предупреждение» последней гонки

28 февраля | 18:00

Церемония награждения



Любительские соревнования



28 февраля, 1 марта | 11:00

сноукайтинг, сноувинг, зимний виндсерфинг



Фото: минспорта СО