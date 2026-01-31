Я нашел ошибку
Главные новости:
Нигерийский нападающий Джеффри Чинеду пополнил состав «Крыльев Советов». Соглашение с футболистом рассчитано до конца 2027 года.
Нигерийский нападающий Джеффри Чинеду переходит в «Крылья Советов»
Трое пострадавших (на автодороге "Самара — Бугуруслан") из отечественного автомобиля госпитализированы. Водитель иномарки скончался на месте ДТП.
ДТП в Отрадном: на встречной полосе автодороги столкнулись  Ford и ВАЗ-2110
10 февраля в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдет открытая лекция под названием «Цифровая гигиена: как не стать жертвой вербовщика в соцсетях?»
В СОУНБ расскажут о безопасном поведении в соцсетях
30 января на поиски потерявшегося рыбака был отправлен аэроглиссер «Север». 
На Волге около поселка Новодевичье рыбак из-за сильной метели потерял ориентиры, ему помогли спасатели
Температура воздуха 1 февраля в Самаре ночью -5, -7°С, днем -3, -5°С. На дорогах местами снежные заносы.
1 февраля в регионе местами сильный, метель, до -7°С
С 1 марта последний день платы за ЖКУ сдвигается с 10-го на 15 число.
С 1 марта меняется схема оплаты ЖКУ 
С 24 февраля по 1 марта в Тольятти состоятся: чемпионат России по сноукайтингу в дисциплине «марафон», соревнования любителей по сноукайтингу, сноувингу и зимнему виндсерфингу.
Фестиваль «Жигулевское море» пройдет в Тольятти
По информации Приволжского УГМС 1 февраля в регионе ветренно, порывы 15-18 м/с, метель при видимости 500, на дорогах снежные заносы.
Днем 1 февраля в Самарской области ожидается очень сильный снег
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.73
-0.3
EUR 90.47
-0.51
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Фестиваль «Жигулевское море» пройдет в Тольятти

214
С 24 февраля по 1 марта в Тольятти состоятся: чемпионат России по сноукайтингу в дисциплине «марафон», соревнования любителей по сноукайтингу, сноувингу и зимнему виндсерфингу.

Фестиваль «Жигулевское море» пройдет в Тольятти

В Тольятти на акватории Куйбышевского водохранилища с 24 февраля по 1 марта будет проходить фестиваль «Жигулевское море»: чемпионат России по сноукайтингу в дисциплине «марафон», соревнования любителей по сноукайтингу, сноувингу и зимнему виндсерфингу.

 Маршрут в этом году будет новый: участники смогут увидеть красоты и достопримечательности Жигулевского моря. За 4 гоночных дня планируют провести 4 гонки - по одной в день.

Программа чемпионата России:

 25 февраля | 11:00
Церемония открытия
 25 февраля | 13:00
сигнал «Внимание» первой гонки
 26-28 февраля | 11:00
сигнал «Предупреждение» первой гонки
 28 февраля | не позднее 14:00
cигнал «Предупреждение» последней гонки
 28 февраля | 18:00
Церемония награждения

Любительские соревнования

 28 февраля, 1 марта | 11:00
сноукайтинг, сноувинг, зимний виндсерфинг
 

Фото:   минспорта СО

Теги: Тольятти

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
30 января на поиски потерявшегося рыбака был отправлен аэроглиссер «Север». 
31 января 2026, 17:11
На Волге около поселка Новодевичье рыбак из-за сильной метели потерял ориентиры, ему помогли спасатели
30 января на поиски потерявшегося рыбака был отправлен аэроглиссер «Север».    Происшествия
112
31 января в Тольятти состоялся матч женской Суперлиги ЧР по гандболу. Матч «Лада»  - «Уфа-Алиса» завершился со счетом 46:23 в пользу нашей команды.
31 января 2026, 14:49
Гандбольная «Лада» одержала первую в 2026 году победу
31 января в Тольятти состоялся матч женской Суперлиги ЧР по гандболу. Матч «Лада»  - «Уфа-Алиса» завершился со счетом 46:23 в пользу нашей команды. Спорт
195
На начало года в Самарской области зарегистрировано 116 МТК, 42 из которых являются резидентами технопарка.
30 января 2026, 19:44
Выручка резидентов технопарка «Жигулевская долина» превысила 30 млрд рублей
На начало года в Самарской области зарегистрировано 116 МТК, 42 из которых являются резидентами технопарка. Экономика
471
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
30 января 2026  13:08
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
447
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
30 января 2026  12:08
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
369
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения.
30 января 2026  10:43
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения
425
В четверг, 29 января, губернатор Самарской области  Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба.
29 января 2026  18:58
Вячеслав Федорищев: в Самарской области с 1 февраля повышаем выплату при заключении контракта с Минобороны до 2,6 млн рублей
620
28 января состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел Виталий Шабалатов.
29 января 2026  17:37
На заседании Правительства Самарской области подвели итоги работы сельскохозяйственной отрасли и регионального оператора по обращению с ТКО
1844
Весь список