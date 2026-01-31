Фестиваль «Жигулевское море» пройдет в Тольятти
В Тольятти на акватории Куйбышевского водохранилища с 24 февраля по 1 марта будет проходить фестиваль «Жигулевское море»: чемпионат России по сноукайтингу в дисциплине «марафон», соревнования любителей по сноукайтингу, сноувингу и зимнему виндсерфингу.
Маршрут в этом году будет новый: участники смогут увидеть красоты и достопримечательности Жигулевского моря. За 4 гоночных дня планируют провести 4 гонки - по одной в день.
Программа чемпионата России:
25 февраля | 11:00
Церемония открытия
25 февраля | 13:00
сигнал «Внимание» первой гонки
26-28 февраля | 11:00
сигнал «Предупреждение» первой гонки
28 февраля | не позднее 14:00
cигнал «Предупреждение» последней гонки
28 февраля | 18:00
Церемония награждения
Любительские соревнования
28 февраля, 1 марта | 11:00
сноукайтинг, сноувинг, зимний виндсерфинг
Фото: минспорта СО