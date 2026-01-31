В СОУНБ открылась выставка картин юных дарований

Отрочество – период, когда восприятие мира обострено до предела, поэтому творчество юных, как правило, являет собой царство контрастов и бескомпромиссности. Именно это и позволяет ему буквально останавливать момент на лету, насквозь пронизывать его взором.

«Искусство момента» – так называется выставка работ учеников Школы изобразительного искусства «Сюжет», которая будет жить в «Свободном пространстве» на первом этаже Самарской областной универсальной научной библиотеки до 15 февраля.

Вот как характеризуют идею этой экспозиции сами организаторы: «Все мы – художники своей судьбы, и каждый день мы добавляем новые детали в эту живую картину. Каждая живописная работа – это застывший момент, пойманное мгновение, которое юные художники сумели увидеть, прочувствовать и перенести на бумагу. Это не просто яркие картинки, это отклики событий, эмоций, переживаний, которые формируют наш мир. Радость спортивной победы, задор весёлых танцев, уют домашнего тепла. Здесь есть простор для полёта фантазии, для самых смелых мечтаний и для тех крошечных, но таких значимых открытий, которые делают каждый день по-настоящему особенным».

Хотите взглянуть на жизнь чистыми глазами ранней юности? – Добро пожаловать в областную библиотеку!

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина,

д. 14а, холл 1-го этажа.

Вход свободный!

6+

Фото предоставлено пресс-службой СОУНБ