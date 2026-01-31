Я нашел ошибку
С 24 февраля по 1 марта в Тольятти состоятся: чемпионат России по сноукайтингу в дисциплине «марафон», соревнования любителей по сноукайтингу, сноувингу и зимнему виндсерфингу.
Фестиваль «Жигулевское море» пройдет в Тольятти
По информации Приволжского УГМС 1 февраля в регионе ветренно, порывы 15-18 м/с, метель при видимости 500, на дорогах снежные заносы.
Днем 1 февраля в Самарской области ожидается очень сильный снег
31 января в Тольятти состоялся матч женской Суперлиги ЧР по гандболу. Матч «Лада»  - «Уфа-Алиса» завершился со счетом 46:23 в пользу нашей команды.
Гандбольная «Лада» одержала первую в 2026 году победу
«Искусство момента» – так называется выставка работ учеников Школы изобразительного искусства «Сюжет», которая будет открыта до 15 февраля в СОУНБ.
В СОУНБ открылась выставка картин юных дарований
В Самаре суд опроверг сообщения по делу о нападении на депутата ГосДумы Матвеева
Тренер ХК «Лада» прокомментировал поражение от «Локомотива» со счетом 1:3
В Самаре на территории ТК «Амбар» появились две капибары
В ДТП в Самарской области пострадали водитель, женщина и шестилетний ребенок
В СОУНБ открылась выставка картин юных дарований

«Искусство момента» – так называется выставка работ учеников Школы изобразительного искусства «Сюжет», которая будет открыта до 15 февраля в СОУНБ.

Отрочество – период, когда восприятие мира обострено до предела, поэтому творчество юных, как правило, являет собой царство контрастов и бескомпромиссности. Именно это и позволяет ему буквально останавливать момент на лету, насквозь пронизывать его взором.

«Искусство момента» – так называется выставка работ учеников Школы изобразительного искусства «Сюжет», которая будет жить в «Свободном пространстве» на первом этаже Самарской областной универсальной научной библиотеки до 15 февраля.

Вот как характеризуют идею этой экспозиции сами организаторы: «Все мы – художники своей судьбы, и каждый день мы добавляем новые детали в эту живую картину. Каждая живописная работа – это застывший момент, пойманное мгновение, которое юные художники сумели увидеть, прочувствовать и перенести на бумагу. Это не просто яркие картинки, это отклики событий, эмоций, переживаний, которые формируют наш мир. Радость спортивной победы, задор весёлых танцев, уют домашнего тепла. Здесь есть простор для полёта фантазии, для самых смелых мечтаний и для тех крошечных, но таких значимых открытий, которые делают каждый день по-настоящему особенным».

Хотите взглянуть на жизнь чистыми глазами ранней юности? – Добро пожаловать в областную библиотеку!

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина,
д. 14а, холл 1-го этажа.

Вход свободный!

6+

Фото предоставлено пресс-службой СОУНБ

Теги: Самара

