Я нашел ошибку
Главные новости:
Нигерийский нападающий Джеффри Чинеду пополнил состав «Крыльев Советов». Соглашение с футболистом рассчитано до конца 2027 года.
Нигерийский нападающий Джеффри Чинеду переходит в «Крылья Советов»
Трое пострадавших (на автодороге "Самара — Бугуруслан") из отечественного автомобиля госпитализированы. Водитель иномарки скончался на месте ДТП.
ДТП в Отрадном: на встречной полосе автодороги столкнулись  Ford и ВАЗ-2110
10 февраля в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдет открытая лекция под названием «Цифровая гигиена: как не стать жертвой вербовщика в соцсетях?»
В СОУНБ расскажут о безопасном поведении в соцсетях
30 января на поиски потерявшегося рыбака был отправлен аэроглиссер «Север». 
На Волге около поселка Новодевичье рыбак из-за сильной метели потерял ориентиры, ему помогли спасатели
Температура воздуха 1 февраля в Самаре ночью -5, -7°С, днем -3, -5°С. На дорогах местами снежные заносы.
1 февраля в регионе местами сильный, метель, до -7°С
С 1 марта последний день платы за ЖКУ сдвигается с 10-го на 15 число.
С 1 марта меняется схема оплаты ЖКУ 
С 24 февраля по 1 марта в Тольятти состоятся: чемпионат России по сноукайтингу в дисциплине «марафон», соревнования любителей по сноукайтингу, сноувингу и зимнему виндсерфингу.
Фестиваль «Жигулевское море» пройдет в Тольятти
По информации Приволжского УГМС 1 февраля в регионе ветренно, порывы 15-18 м/с, метель при видимости 500, на дорогах снежные заносы.
Днем 1 февраля в Самарской области ожидается очень сильный снег
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.73
-0.3
EUR 90.47
-0.51
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

С 1 марта меняется схема оплаты ЖКУ 

325
С 1 марта последний день платы за ЖКУ сдвигается с 10-го на 15 число.

С 1 марта последний день внесения ежемесячной платы за жилищно-коммунальные услуги сдвигается с 10-го на 15-е число каждого месяца, рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко, пишет РИА Новости.

Цель изменения — сделать график выплаты коммунальных платежей синхронным с циклом зарплаты в стране. По закону выплаты должны перечисляться дважды в месяц — с первого по 15-е числа месяца и с 16-го по последний день месяца.

Изменения станут обязательными для всех и не могут быть пересмотрены управляющей компанией или решением общего собрания собственников. Мера направлена на упорядочивание расчетов и снижение административной нагрузки на граждан. Она улучшит взаимодействие между потребителями и поставщиками ЖКУ.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
30 января 2026  13:08
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
447
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
30 января 2026  12:08
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
369
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения.
30 января 2026  10:43
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения
425
В четверг, 29 января, губернатор Самарской области  Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба.
29 января 2026  18:58
Вячеслав Федорищев: в Самарской области с 1 февраля повышаем выплату при заключении контракта с Минобороны до 2,6 млн рублей
620
28 января состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел Виталий Шабалатов.
29 января 2026  17:37
На заседании Правительства Самарской области подвели итоги работы сельскохозяйственной отрасли и регионального оператора по обращению с ТКО
1844
Весь список