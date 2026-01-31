В СОУНБ расскажут о безопасном поведении в соцсетях

10 февраля в 14:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдет открытая лекция под названием «Цифровая гигиена: как не стать жертвой вербовщика в соцсетях?».

Она будет посвящена способам информационной и психологической защиты в цифровом пространстве.

В эпоху, когда почти каждый из нас проводит большую часть времени в социальных сетях, важно понимать, что интернет – это не только площадка для общения и развлечений, но и среда, в которой действуют манипуляторы, мошенники и вербовщики.

Эта лекция – не о страхе, а об осознанности и о важности соблюдения цифровой гигиены – о наборе простых, но эффективных правил, которые помогут сохранить личные границы, безопасность и психологическое здоровье.

«Будут раскрыты психологические формы подавления критического мышления объекта воздействия и подчинение его внешней воле управляющего субъекта. И конечно, участники узнают способы защиты от подавляющего влияния», – отметил приглашённый эксперт Юрий Егорович Шилов – кандидат психологических наук, доцент кафедры общей психологии психологического факультета Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва.

Мероприятие приурочено к Международному дню безопасного интернета, который в 2026 году отмечается 10 февраля.

10 февраля в 14:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный!

12+

Фото предоставлено пресс-службой СОУНБ