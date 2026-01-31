ДТП в Отрадном: на встречной полосе автодороги столкнулись  Ford и ВАЗ-2110

Полицейские работают на месте ДТП в Самарской области. Сегодня в 15:20 на 86,9 км автодороги "Самара — Бугуруслан", в границах города Отрадный, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств.

По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции 42-летний водитель а/м Ford, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения в месте, где это разрешено, и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2110 под управлением мужчины 1974 года рождения. Трое пострадавших из автомобиля отечественного производства доставлены в больницу. Водитель иномарки скончался на месте ДТП.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Самарской области