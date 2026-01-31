В Самаре автомобилистка врезалась в столб

30 января на территории Самарской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 14 человек.

Одно из ДТП произошло в Самаре. В 13:45 46-летняя женщина, управляя а/м Lada Kalina, следовала по Северному шоссе со стороны ул. Мира в направлении ул. Петра Монастырского. В пути следования водитель не обеспечила постоянного контроля за движением своего транспортного средства и допустила наезд на световую опору. Пассажиру – 28-летней женщине после обследования медиками рекомендовано амбулаторное лечение.