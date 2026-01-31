В Тольятти в ДТП в снегопад пострадал подросток

В Тольятти полицейские проводят проверку по факту ДТП, участником которого стал несовершеннолетний. 30 января в 14:35 в условиях снегопада 39-летняя женщина, управляя а/м Lada Granta, двигалась по Приморскому бульвару со стороны проспекта Степана Разина в направлении ул. Революционной. В пути следования на регулируемом перекрестке Приморского бульвара и ул. Революционной водитель не предоставила преимущества в движении автомобилю Mercedes-Benz Е400, под управлением 32-летнего мужчины, который двигался в прямом встречном направлении. Водителю отечественного автомобиля медики после обследования рекомендовали амбулаторное лечение, её 13-летний сын госпитализирован с места ДТП.