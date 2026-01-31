Тренер ХК «Лада» прокомментировал поражение от «Локомотива» со счетом 1:3

31 января ХК «Лада» на выезде уступила со счетом 1:3 ярославскому «Локомотиву» в матче (12+) регулярного чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги. На послематчевой пресс-конференции наставник тольяттинской команды прокомментировал поражение.

«Видно, что соперник мастеровитее, наверное, более опытный. А мы приложили сегодня все усилия, все силы, которые у нас есть, все, наверное, средства и методы, которым мы обладали, чтобы сопернику навязать борьбу. И мы ее навязывали, если бы не пропустили этот третий гол. Он стал ключевым и переломным по психологии», – заявил главный тренер ХК «Лада» Павел Десятков.

Наставник тольяттинцев имеет в виду шайбу, которая залетела в ворота гостей на первой минуте третьего периода.

Пропустив по голу в первом и начале второго отрезка матча, «Лада» смогла сократить разрыв в счете. На 39-й минуте игры был точным Павел Гоголев, которому ассистировали Андрей Чивилёв и Дмитрия Кугрышев.

Итог матча – 3:1 в пользу ярославцев. Для тольяттинцев это поражение стало третьим кряду. После 52 проведенных игр ХК «Лада» занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

От 8-й сточки, дающей право сыграть в плей-офф турнира, тольяттинцев отделяет 17 очков, пишет Самара-МК.