В Самаре на территории ТК «Амбар» появились две капибары

В Самаре стало на два повода для умиления больше. На территории ТК «Амбар» появились новые жители — капибары. Те самые герои мемов про «спокойствие в чистом виде».

ТК «Амбар», который входит в холдинг «Глобал Вижн», продолжает расширяться не только магазинами и ресторанами — теперь здесь можно познакомиться и с капибарами. Они поселились на ферме альпак Дяди Васи.

Кексик и Кабачок приехали в Самару из Чили. Сейчас им всего 6 и 9 месяцев, они еще подростки, но уже уверенно держат статус самых вальяжных грызунов планеты. Взрослые капибары, к слову, могут вырастать до 66 килограммов и жить до 12 лет, пишет 63.ру.

Фото ТК «Амбар»