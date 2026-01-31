Я нашел ошибку
Главные новости:
С 24 февраля по 1 марта в Тольятти состоятся: чемпионат России по сноукайтингу в дисциплине «марафон», соревнования любителей по сноукайтингу, сноувингу и зимнему виндсерфингу.
Фестиваль «Жигулевское море» пройдет в Тольятти
По информации Приволжского УГМС 1 февраля в регионе ветренно, порывы 15-18 м/с, метель при видимости 500, на дорогах снежные заносы.
Днем 1 февраля в Самарской области ожидается очень сильный снег
31 января в Тольятти состоялся матч женской Суперлиги ЧР по гандболу. Матч «Лада»  - «Уфа-Алиса» завершился со счетом 46:23 в пользу нашей команды.
Гандбольная «Лада» одержала первую в 2026 году победу
«Искусство момента» – так называется выставка работ учеников Школы изобразительного искусства «Сюжет», которая будет открыта до 15 февраля в СОУНБ.
В СОУНБ открылась выставка картин юных дарований
В Самаре суд опроверг сообщения по делу о нападении на депутата ГосДумы Матвеева
В Самаре суд опроверг сообщения по делу о нападении на депутата ГосДумы Матвеева
Тренер ХК «Лада» прокомментировал поражение от «Локомотива» со счетом 1:3
Тренер ХК «Лада» прокомментировал поражение от «Локомотива» со счетом 1:3
В Самаре на территории ТК «Амбар» появились две капибары
В Самаре на территории ТК «Амбар» появились две капибары
В ДТП в Самарской области пострадали водитель, женщина и шестилетний ребенок
В ДТП в Самарской области пострадали водитель, женщина и шестилетний ребенок
Днем 1 февраля в Самарской области ожидается очень сильный снег

77
По информации Приволжского УГМС 1 февраля в регионе ветренно, порывы 15-18 м/с, метель при видимости 500, на дорогах снежные заносы.

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Днем 1 февраля местами в Самарской области ожидается очень сильный снег, усиление юго-восточного ветра, порывы 15-18 м/с, метель при видимости 500, на дорогах снежные заносы.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

- ограничить выход из зданий;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Погода Самара

