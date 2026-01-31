В ДТП в Самарской области пострадали водитель, женщина и шестилетний ребенок

Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение и устраняют последствия ДТП на частично перекрытой автодороге «Подъезд к г. Оренбургу» от трассы «М-5 «Урал»».

Сегодня 31 января 2026 года в 08:45 на 33-м километре автодороги «Подъезд к г. Оренбургу» от трассы «М-5 «Урал»» произошло столкновение двух транспортных средств.

По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, 22-летний водитель автомобиля Hyundai Starex, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения (в месте, где это разрешено) и допустил столкновение с автомобилем LADA Granta под управлением 30-летнего мужчины.

В настоящее время с места ДТП в медицинское учреждение доставлены водитель отечественного автомобиля и два его пассажира: женщина 1975 года рождения и 6-летний мальчик, который находился в детском удерживающем устройстве (автокресле).

Сотрудниками ГАИ организовано регулирование движения, дорога частично перекрыта.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.