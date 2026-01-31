Госавтоинспекторы Самарской области провели беседы с водителями школьных автобусов

Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области в целях снижения дорожно-транспортных происшествий провели профилактические беседы с водителями школьных автобусов.

Так, в Исаклинском и Шенталинском районах полицейские напомнили водителям о важности соблюдения Правил дорожного движения зимой, особое внимание уделив вопросам безопасной перевозки детей и обязательному использованию ремней безопасности.

Кроме того, госавтоинспекторы провели комплексный осмотр школьных автобусов, в ходе которого проверили наличие аптечек, огнетушителей, противооткатных устройств, исправность ремней безопасности, работоспособность осветительных устройств и средств световой и звуковой сигнализаций.

В завершение мероприятий полицейские призвали участников строго соблюдать ПДД.