Главные новости:
250 г виски и машина дочери: в Красноярском районе завели дело на пьяного водителя
В Самаре наказали работодателя - нарушителя миграционного закона
Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за Кубы
Минфин предложил ограничить вывоз физлицами золота в слитках
Минздрав ужесточил требования к медучреждениям, где проводятся аборты
Из 700 т вторсырья в 2025 году было изготовлено более 3 млн кв. м наполнителей для мягкой мебели и матрасов.
В России начали выпускать матрасы из текстильных отходов
Акция направлена на привлечение внимание к региону, а также на формирование позитивного образа Самарской области среди населения Москвы и других регионов России.
Самарская область - на транспортных картах «Единый» и «Тройка»
В рамках второго сбора "Крылья Советов" проведут два контрольных матча: 3 февраля против московского «Торпедо», 9 февраля против «КАМАЗа».
«Крылья Советов» приступили к работе на втором FONBET Зимнем сборе, который пройдет в Турции
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

35
В январе текущего года в вечернее время суток сотрудники ДПС Отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Красноярскому району, находясь на маршруте патрулирования в пгт Волжский, остановили для проверки документов автомобиль Peugeot 206. На просьбу полицейских предъявить документы водитель сообщил, что лишён права управлять транспортными средствами.

При общении с мужчиной инспекторы обратили внимание на его поведение и предположили, что он находится в состоянии опьянения. Госавтоинспекторы отстранили мужчину от управления транспортным средством и предложили ему пройти медицинское освидетельствование, от которого он отказался, признав, что перед поездкой выпил 250 грамм виски.

Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль, принадлежащий его дочери, поместили на специализированную стоянку.

При проверке по автоматизированным системам учета сотрудники полиции выяснили, что ранее по решению суда 51-летний задержанный признан виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения права управлять транспортными средствами на 1,5 года. Срок лишения начал исчисляться после сдачи мужчиной водительского удостоверения в ГАИ – с августа 2025 года.

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения), мужчина пояснил: после употребления спиртных напитков решил съездить на машине дочери в магазин за пивом, зная, что это опасно и запрещено законом.

В настоящее время Отделом дознания ОМВД России по Красноярскому району в установленном законом порядке изъяты автомобиль, ключи от него и документы. Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Теги: БДД

Новости по теме
Пьяный сызранец сел за руль: показалось, что он менее пьян, чем товарищ
29 января 2026, 10:58
Водитель, выйдя из машины, попытался скрыться от сотрудников полиции. После непродолжительной погони и задержания мужчина пояснил, что водительское... Происшествия
288
На трассе под Самарой правоохранители помогли мужчине со сломанной рукой заменить колесо
25 января 2026, 11:58
Известно, что мужчина направлялся из Оренбурга в Самару. В автомобиле также находился ребенок. Общество
602
В Приволжском районе водитель КамАЗа без прав сел за руль
24 января 2026, 13:24
Задержанный пояснил полицейским, что умышленно нарушил закон, надеясь, что данный проступок останется незамеченным. Происшествия
744
В центре внимания
В четверг, 29 января, губернатор Самарской области  Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба.
29 января 2026  18:58
Вячеслав Федорищев: в Самарской области с 1 февраля повышаем выплату при заключении контракта с Минобороны до 2,6 млн рублей
423
28 января состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел Виталий Шабалатов.
29 января 2026  17:37
На заседании Правительства Самарской области подвели итоги работы сельскохозяйственной отрасли и регионального оператора по обращению с ТКО
820
В Самаре до 20 марта уберут новогодние украшения с дорог
29 января 2026  13:43
В Самаре до 20 марта уберут новогодние украшения с дорог
316
В среду, 28 января, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями федеральной программы «Земский работник культуры» в Самарской области.
28 января 2026  17:28
Вячеслав Федорищев встретился с победителями программы «Земский работник культуры»
560
Сегодня, 28 января, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по оказанию содействия региональным предприятиям оборонно-промышленного комплекса.
28 января 2026  15:25
Губернатор Вячеслав Федорищев провел в Самаре заседание штаба по развитию ОПК
566
