250 г виски и машина дочери: в Красноярском районе завели дело на пьяного водителя

В январе текущего года в вечернее время суток сотрудники ДПС Отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Красноярскому району, находясь на маршруте патрулирования в пгт Волжский, остановили для проверки документов автомобиль Peugeot 206. На просьбу полицейских предъявить документы водитель сообщил, что лишён права управлять транспортными средствами.

При общении с мужчиной инспекторы обратили внимание на его поведение и предположили, что он находится в состоянии опьянения. Госавтоинспекторы отстранили мужчину от управления транспортным средством и предложили ему пройти медицинское освидетельствование, от которого он отказался, признав, что перед поездкой выпил 250 грамм виски.

Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль, принадлежащий его дочери, поместили на специализированную стоянку.

При проверке по автоматизированным системам учета сотрудники полиции выяснили, что ранее по решению суда 51-летний задержанный признан виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения права управлять транспортными средствами на 1,5 года. Срок лишения начал исчисляться после сдачи мужчиной водительского удостоверения в ГАИ – с августа 2025 года.

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения), мужчина пояснил: после употребления спиртных напитков решил съездить на машине дочери в магазин за пивом, зная, что это опасно и запрещено законом.

В настоящее время Отделом дознания ОМВД России по Красноярскому району в установленном законом порядке изъяты автомобиль, ключи от него и документы. Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.