Китайские производители предупредили о росте цен на смартфоны

Китайские производители смартфонов уведомили российских партнеров о предстоящем в феврале повышении закупочных цен на устройства. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на источники в отрасли.

По прогнозам поставщиков, стоимость смартфонов в зависимости от бренда и модели может вырасти на 15-30 процентов.

"Участники рынка уже получают обновленные прайс-листы, в которых указаны повышенные закупочные цены. Наиболее заметные изменения ожидаются в среднем и верхнем ценовых сегментах, а также на моделях с увеличенным объемом встроенной памяти и накопителей", — приводит пример один из источников "Известий".

Ожидается, что розничные цены в итоге могут подняться на 20-30 процентов. Основной причиной называют подорожание компонентов для оперативной и физической памяти из-за растущего спроса со стороны рынка искусственного интеллекта. Сильнее всего в цене могут подняться бюджетные устройства, где доля памяти в себестоимости выше.