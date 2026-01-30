в Самарской области разрабатывают турнир для ветеранов

В Самарской области продолжает действовать региональная программа "Школа героев" (16+). Ее участники из числа ветеранов специальной военной операции (СВО) вместе с наставниками работают над своими проектами. Например, курсант Иван Сагин готовит масштабный турнир "Волжские игры" (0+) – региональный аналог зимних и летних Олимпийских игр, пишет 450Медиа.

Иван Сагин – ветеран СВО, награжденный медалью "За храбрость". По возвращении на гражданку он сперва участвовал в Президентской программе "Время героев" (16+), затем обучался во втором потоке региональной "Школы героев" под началом депутата Самарской губернской думы Романа Балтера. На этом Сагин решил не останавливаться и сейчас вновь проходит стажировку в областном проекте под наставничеством врио министра молодежной политики Самарской области Владимира Усова.



Во время обучения в "Школе героев" ему пришла идея "Волжских игр" – спортивных соревнований для участников любых боевых действий. Сагин сейчас работает заместителем директора тольяттинского Центра физкультуры и спорта, где ветераны тренируются и состязаются в разных дисциплинах. Этот опыт он хочет масштабировать на всю область. На днях курсант представил свой проект наставнику в стенах министерства.

- Идея на самом деле простая: с помощью спорта и физкультуры будет происходить социализация и реабилитация ветеранов боевых действий, их возврат к мирной жизни. Для этого на территории области ежегодно будем устраивать соревнования по различным дисциплинам. Это своего рода мини-Олимпийские игры с участием ветеранов любых вооруженных конфликтов, - рассказал Сагин.

Первый спортивный ивент он хотел бы провести на территории Самары, в будущем и в других городах области. В перспективе ветеран надеется выйти на уровень Приволжского федерального округа и даже всей страны. Бойцы будут соревноваться в волейболе, баскетболе, футболе, метании ножей, стрельбе и других видах спорта в двух вариантах – классическом и адаптивном для инвалидов.

- Для региона от этого одни плюсы. Это и дополнительные инвестиции в область, и развитие туризма, и вовлечение в спорт молодежи через положительный пример, и дополнительная работа для волонтеров, - отметил Сагин в беседе с врио министра молодежной политики.

Усов идею своего подопечного оценил и заверил, что со стороны министерства проект получит всю необходимую поддержку.

- У нас уже есть опыт организации подобных мероприятий с участниками специальной военной операции, которые работают в сфере молодежной политики, - сказал он. - Такие проекты, как "Волжские игры", позволяют молодым людям видеть, что герои среди нас. Ребятам очень важно с ними контактировать, встречаться, осуществлять такое взаимодействие на расстоянии вытянутой руки.

В ходе встречи врио министра и автор проекта договорились до мая подобрать подходящие для игр площадки, проработать дорожную карту "Волжских игр".