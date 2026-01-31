На Волге около поселка Новодевичье рыбак из-за сильной метели потерял ориентиры, ему помогли спасатели

30 января спасатели Поисково-спасательного отряда города Тольятти проводил поисковые работы потерявшегося рыбака 1957 года рождения на акватории реки Волга около поселка Новодевичье.
Он перешел Волгу, а вернуться обратно не смог. Поднялась метель и рыбак потерял ориентиры в сторону дома.
В 16.25 на поиски потерявшегося был отправлен аэроглиссер «Север». В 17.35 потерявшегося на акватории удалось обнаружить и доставить до берега.
Мужчина от медицинской помощи отказался, сообщает пресс-служба ПСС СО.
Фото: пресс-служба ПСС СО