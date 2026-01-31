Я нашел ошибку
Главные новости:
31 января в Новокуйбышевске прошел матч Чемпионата России - Суперлиги по волейболу. 
«Нова» одержала яркую домашнюю победу над новосибирским «Локомотивом»
31 января в «МТЛ-Арене» состоялось торжественное открытие Кубка Самарской области по танцевальному спорту - «Жемчужина Поволжья».
В Самаре проходят соревнования по танцевальному спорту «Жемчужина Поволжья»
1 февраля на дорогах Самарской области ожидается гололедно-изморозевое отложение 11 мм и более.
1 февраля на дорогах губернии ожидается сложное гололедно-изморозевое отложение
Нигерийский нападающий Джеффри Чинеду пополнил состав «Крыльев Советов». Соглашение с футболистом рассчитано до конца 2027 года.
Нигерийский нападающий Джеффри Чинеду переходит в «Крылья Советов»
Трое пострадавших (на автодороге "Самара — Бугуруслан") из отечественного автомобиля госпитализированы. Водитель иномарки скончался на месте ДТП.
ДТП в Отрадном: на встречной полосе автодороги столкнулись  Ford и ВАЗ-2110
10 февраля в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдет открытая лекция под названием «Цифровая гигиена: как не стать жертвой вербовщика в соцсетях?»
В СОУНБ расскажут о безопасном поведении в соцсетях
30 января на поиски потерявшегося рыбака был отправлен аэроглиссер «Север». 
На Волге около поселка Новодевичье рыбак из-за сильной метели потерял ориентиры, ему помогли спасатели
Температура воздуха 1 февраля в Самаре ночью -5, -7°С, днем -3, -5°С. На дорогах местами снежные заносы.
1 февраля в регионе местами сильный, метель, до -7°С
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.73
-0.3
EUR 90.47
-0.51
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Нигерийский нападающий Джеффри Чинеду переходит в «Крылья Советов»

205
Нигерийский нападающий Джеффри Чинеду пополнил состав «Крыльев Советов». Соглашение с футболистом рассчитано до конца 2027 года.

Нигерийский нападающий Джеффри Чинеду пополнил состав «Крыльев Советов». Соглашение с футболистом рассчитано до конца 2027 года.

Последние полтора сезона Чинеду провёл в казахстанской «Астане», где сыграл 54 матча, забил 27 голов и отдал 4 результативные передачи. В 2024 году он помог команде завоевать Кубок Лиги Казахстана.

Ранее форвард выступал в чемпионатах Китая, Сербии, Финляндии, Эстонии, Украины, Румынии, Северной Македонии, Албании, Чехии, ОАЭ и Кипра, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

 

Фото:  пресс-служба ПФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В рамках второго сбора "Крылья Советов" проведут два контрольных матча: 3 февраля против московского «Торпедо», 9 февраля против «КАМАЗа».
29 января 2026, 21:42
«Крылья Советов» приступили к работе на втором FONBET Зимнем сборе, который пройдет в Турции
В рамках второго сбора "Крылья Советов" проведут два контрольных матча: 3 февраля против московского «Торпедо», 9 февраля против «КАМАЗа». Спорт
533
В сезоне 2024/2025 годах Фернандес защищал цвета «Химок». Его последним клубом был греческий «Астерас», за который сыграл 15 матчей.
23 января 2026, 16:47
Испанского защитник Дани Фернандес – игрок «Крыльев Советов»
В сезоне 2024/2025 годах Фернандес защищал цвета «Химок». Его последним клубом был греческий «Астерас», за который сыграл 15 матчей. Спорт
679
По состоянию на 20 января сумма, оставшаяся к выплате, составляет 519 млн.
21 января 2026, 21:57
"Крылья Советов" в январе выплатили еще 54 млн рублей в счет долга "РТ-капитал"
По состоянию на 20 января сумма, оставшаяся к выплате, составляет 519 млн. Закон
773
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
30 января 2026  13:08
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
472
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
30 января 2026  12:08
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
382
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения.
30 января 2026  10:43
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения
439
В четверг, 29 января, губернатор Самарской области  Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба.
29 января 2026  18:58
Вячеслав Федорищев: в Самарской области с 1 февраля повышаем выплату при заключении контракта с Минобороны до 2,6 млн рублей
630
28 января состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел Виталий Шабалатов.
29 января 2026  17:37
На заседании Правительства Самарской области подвели итоги работы сельскохозяйственной отрасли и регионального оператора по обращению с ТКО
1948
Весь список