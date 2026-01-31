Нигерийский нападающий Джеффри Чинеду переходит в «Крылья Советов»

Нигерийский нападающий Джеффри Чинеду пополнил состав «Крыльев Советов». Соглашение с футболистом рассчитано до конца 2027 года.

Последние полтора сезона Чинеду провёл в казахстанской «Астане», где сыграл 54 матча, забил 27 голов и отдал 4 результативные передачи. В 2024 году он помог команде завоевать Кубок Лиги Казахстана.

Ранее форвард выступал в чемпионатах Китая, Сербии, Финляндии, Эстонии, Украины, Румынии, Северной Македонии, Албании, Чехии, ОАЭ и Кипра, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"