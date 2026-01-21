"Крылья Советов" в январе выплатили еще 54 млн рублей в счет долга "РТ-капитал"

"Крылья Советов" в январе погасил еще 54 млн рублей долга перед дочерней компанией Ростеха "РТ-капитал". Об этом ТАСС сообщили в клубе.

"В течение первой половины января 2026 года клуб успел погасить долговых обязательств еще на 54 млн рублей. По состоянию на 20 января сумма, оставшаяся к выплате, составляет 519 млн: 454 млн рублей основного долга и 64,9 млн рублей - исполнительский сбор", - рассказали в футбольном клубе.

30 декабря 2025 года клуб выплатил в счет долга 535 млн рублей.

1 декабря было возбуждено исполнительное производство о взыскании с "Крыльев Советов" долга в размере более 928 млн рублей в пользу "РТ-капитал". Футбольный клуб занимал средства для финансовой поддержки, но с 2016 года не выполнял обязательства по погашению долга.

