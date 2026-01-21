Я нашел ошибку
Врач рассказала, как поднять уровень железа в организме 
Об этом 21 января сообщили в пресс-службе МОК.
МОК пригласил российских лыжников Коростелева и Непряеву на Олимпийские игры
Сегодня, 21 января, губернатор встретился с лауреатами стипендии Президента Российской Федерации в рамках празднования Дня аспиранта – одного из значимых профессиональных праздников молодых ученых России.
Вячеслав Федорищев поздравил лауреатов президентской стипендии с Днем аспиранта
По состоянию на 20 января сумма, оставшаяся к выплате, составляет 519 млн.
"Крылья Советов" в январе выплатили еще 54 млн рублей в счет долга "РТ-капитал"
Владимир Путин на совещании с правительством вспомнил о пекарне «Машенька»
Сообщение о ДТП на трассе обход Тольятти, 79 километр поступило 21 января утром. Пострадали водитель и пассажир легковой машины, которые были госпитализированы.
ДТП в Ставропольском районе: столкнулись LADA Granta и MAN
21 января днем на ж/д переезде между станциями Жигулевское море и Химзаводская водитель легковушки выехал на пути прямо перед приближающейся "Ласточкой".
В Самарской области 21 января на переезде автомобиль столкнулся с "Ласточкой"
«Земский доктор»: в Красноармейской ЦРБ приступила к работе врач-рентгенолог
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
"Крылья Советов" в январе выплатили еще 54 млн рублей в счет долга "РТ-капитал"

163
По состоянию на 20 января сумма, оставшаяся к выплате, составляет 519 млн.

"Крылья Советов" в январе погасил еще 54 млн рублей долга перед дочерней компанией Ростеха "РТ-капитал". Об этом ТАСС сообщили в клубе.

"В течение первой половины января 2026 года клуб успел погасить долговых обязательств еще на 54 млн рублей. По состоянию на 20 января сумма, оставшаяся к выплате, составляет 519 млн: 454 млн рублей основного долга и 64,9 млн рублей - исполнительский сбор", - рассказали в футбольном клубе.

30 декабря 2025 года клуб выплатил в счет долга 535 млн рублей.

1 декабря было возбуждено исполнительное производство о взыскании с "Крыльев Советов" долга в размере более 928 млн рублей в пользу "РТ-капитал". Футбольный клуб занимал средства для финансовой поддержки, но с 2016 года не выполнял обязательства по погашению долга.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Крылья Советов Самара

«Крылья Советов» откроют игровую программу 23 января матчем против сербского клуба «ИМТ».
13 января 2026, 22:39
732
Сегодня футболисты в Москве прошли углублённое медицинское обследование перед стартом зимних тренировочных сборов.
09 января 2026, 21:27
В тренерском штабе второй команды произошли изменения. Полный состав тренерского штаба будет объявлен позднее.
16 декабря 2025, 18:44
Сегодня, 21 января, губернатор встретился с лауреатами стипендии Президента Российской Федерации в рамках празднования Дня аспиранта – одного из значимых профессиональных праздников молодых ученых России.
21 января 2026  22:59
21 января 2026  12:23
7 рыбаков получили предупреждение за незаконный выход на лед в Самаре с начала сезона
21 января 2026  11:34
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
21 января 2026  09:59
Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой прием
20 января 2026  14:01
