1 февраля на дорогах губернии ожидается сложное гололедно-изморозевое отложение

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. 1 февраля 2026 года ожидается сложное гололедно-изморозевое отложение 11 мм и более.

МЧС России напоминает автолюбителям:

- избегай внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений;

- не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;

- не приближайся к водителю «ведущей» машины, потому что он может внезапно затормозить, остановиться или свернуть, увеличив скорость.

- пешеходам: передвигайся осторожно, наступая на всю подошву;

- выходи из дома заблаговременно, не торопись;

- подбери нескользящую обувь или используй специальные противоскользящие приспособления.

Фото: freepik.com