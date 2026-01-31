1 февраля на дорогах губернии ожидается сложное гололедно-изморозевое отложение

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. 1 февраля 2026 года ожидается сложное гололедно-изморозевое отложение 11 мм и более.
МЧС России напоминает автолюбителям:
- избегай внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений;
- не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;
- не приближайся к водителю «ведущей» машины, потому что он может внезапно затормозить, остановиться или свернуть, увеличив скорость.
- пешеходам: передвигайся осторожно, наступая на всю подошву;
- выходи из дома заблаговременно, не торопись;
- подбери нескользящую обувь или используй специальные противоскользящие приспособления.
