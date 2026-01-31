Я нашел ошибку
Главные новости:
31 января в Новокуйбышевске прошел матч Чемпионата России - Суперлиги по волейболу. 
«Нова» одержала яркую домашнюю победу над новосибирским «Локомотивом»
31 января в «МТЛ-Арене» состоялось торжественное открытие Кубка Самарской области по танцевальному спорту - «Жемчужина Поволжья».
В Самаре проходят соревнования по танцевальному спорту «Жемчужина Поволжья»
1 февраля на дорогах Самарской области ожидается гололедно-изморозевое отложение 11 мм и более.
1 февраля на дорогах губернии ожидается сложное гололедно-изморозевое отложение
Нигерийский нападающий Джеффри Чинеду пополнил состав «Крыльев Советов». Соглашение с футболистом рассчитано до конца 2027 года.
Нигерийский нападающий Джеффри Чинеду переходит в «Крылья Советов»
Трое пострадавших (на автодороге "Самара — Бугуруслан") из отечественного автомобиля госпитализированы. Водитель иномарки скончался на месте ДТП.
ДТП в Отрадном: на встречной полосе автодороги столкнулись  Ford и ВАЗ-2110
10 февраля в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдет открытая лекция под названием «Цифровая гигиена: как не стать жертвой вербовщика в соцсетях?»
В СОУНБ расскажут о безопасном поведении в соцсетях
30 января на поиски потерявшегося рыбака был отправлен аэроглиссер «Север». 
На Волге около поселка Новодевичье рыбак из-за сильной метели потерял ориентиры, ему помогли спасатели
Температура воздуха 1 февраля в Самаре ночью -5, -7°С, днем -3, -5°С. На дорогах местами снежные заносы.
1 февраля в регионе местами сильный, метель, до -7°С
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
1 февраля на дорогах губернии ожидается сложное гололедно-изморозевое отложение

1 февраля на дорогах Самарской области ожидается гололедно-изморозевое отложение 11 мм и более.

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. 1 февраля 2026 года ожидается сложное гололедно-изморозевое отложение 11 мм и более.

МЧС России напоминает автолюбителям:

- избегай внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений;
- не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;
- не приближайся к водителю «ведущей» машины, потому что он может внезапно затормозить, остановиться или свернуть, увеличив скорость.
- пешеходам: передвигайся осторожно, наступая на всю подошву;
- выходи из дома заблаговременно, не торопись;
- подбери нескользящую обувь или используй специальные противоскользящие приспособления.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Погода Самара

Температура воздуха 1 февраля в Самаре ночью -5, -7°С, днем -3, -5°С. На дорогах местами снежные заносы.
31 января 2026, 16:59
1 февраля в регионе местами сильный, метель, до -7°С
Температура воздуха 1 февраля в Самаре ночью -5, -7°С, днем -3, -5°С. На дорогах местами снежные заносы. Экология
По информации Приволжского УГМС 1 февраля в регионе ветренно, порывы 15-18 м/с, метель при видимости 500, на дорогах снежные заносы.
31 января 2026, 15:05
Днем 1 февраля в Самарской области ожидается очень сильный снег
По информации Приволжского УГМС 1 февраля в регионе ветренно, порывы 15-18 м/с, метель при видимости 500, на дорогах снежные заносы. Экология
Температура воздуха 31 января в Самаре ночью -6, -8°С, днем -2, -4°С. На дорогах местами снежные заносы.
30 января 2026, 17:59
31 января в регионе снег, до -7°С
Температура воздуха 31 января в Самаре ночью -6, -8°С, днем -2, -4°С. На дорогах местами снежные заносы. Экология
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
30 января 2026  13:08
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
30 января 2026  12:08
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения.
30 января 2026  10:43
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения
В четверг, 29 января, губернатор Самарской области  Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба.
29 января 2026  18:58
Вячеслав Федорищев: в Самарской области с 1 февраля повышаем выплату при заключении контракта с Минобороны до 2,6 млн рублей
28 января состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел Виталий Шабалатов.
29 января 2026  17:37
На заседании Правительства Самарской области подвели итоги работы сельскохозяйственной отрасли и регионального оператора по обращению с ТКО
