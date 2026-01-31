В Самарской области вновь ограничили участки двух федеральных трасс

Подробности рассказали в региональном Минтрансе на основании данных ФКУ "Поволжуправтодор".

В субботу, 31 января, в 11:04 на следующих участках трасс Самарской области ввели повторные ограничения для маршрутных автобусов и грузовиков:



- М5 "Урал" (подъезд к Ульяновску): с 294-го км по 328-й км, общая протяженность составляет 34 км;



- Р241 "Казань – Буинск – Ульяновск", подъезд к Самаре: с 326-го км по 400-й км, общая протяженность – 74 км.



Данные меры ввели из неблагоприятных погодных условий – сильного снега, который ухудшает видимость на трассе.



Ограничения снимут после нормализации метеоусловий и завершения работ дорожных служб. Специалисты рекомендуют заранее планировать свои маршруты и соблюдать скоростной режим.



Ранее их вводили 30 января с 21:30. В 8:00 движение открыли, но потом вновь закрыли, пишет 450Медиа.



Тем временем на региональных дорогах работает около 400 единиц техники для расчистки снега.