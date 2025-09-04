В сызранском дворце спорта прошли пожарно-тактические учения

133

В ледовом дворце спорта «Сызрань-Арена» в городе Сызрань прошли пожарно-тактические учения. Их цель — отработать навыки тушения пожаров и спасения людей на спортивных объектах, где много посетителей, а также проверить, как взаимодействуют сотрудники объекта, пожарные и городские службы.

По сценарию учений, пожар начался в электрощитовой на первом этаже из-за короткого замыкания. Дым быстро распространился на первый и второй этажи, а также на ледовую арену. Площадь возгорания составила 27 квадратных метров.

Прибывшие на место вызова пожарные 7 пожарно-спасательного отряда оперативно эвакуировали 42 человека и ликвидировали условный пожар.

В учениях приняли участие 22 огнеборца и шесть единиц техники.

Все цели учений были достигнуты, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО