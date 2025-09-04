Я нашел ошибку
Главные новости:
В ближайший час с сохранением ночью 5 сентября.
В Самарской области ожидается гроза и усиление ветра
С 15 сентября по 10 октября.
«Zдай бумагу – помоги СВОим»: в Самаре пройдет Всероссийский экомарафон «Переработка»
Среди вопросов, с которыми обратились жители, – благоустройство дворовых и общественных пространств, содержание многоквартирных домов и прилегающих к ним территорий, а также личные земельные и имущественные вопросы.
Глава Октябрьского района Самары провел прием граждан
В границах самарских улиц Невская, Молодогвардейская и Первомайская.
В Самарском политехе спроектировали архитектурно-ландшафтный комплекс в Октябрьском районе Самары
По итогам всего дистанционного этапа конкурса определятся семейные команды, которые примут участие в окружных полуфиналах.
До окончания регистрации на конкурс «Это у нас семейное» осталось 10 дней
Ровно через 200 лет после ее изобретения. 
В Самаре открыли первый в мире памятник кухонной газовой плите
В декабре прошлого года мальчик обнаружен без сознания и присмотра воспитателей в помещении учреждения.
Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о травмировании мальчика в детсаду Самары
По завершении обхода состоялся комиссионный приём осуждённых.
Начальник УФСИН СО и заместитель прокурора региона посетили Областную соматическую больницу УФСИН СО
В сызранском дворце спорта прошли пожарно-тактические учения

4 сентября 2025 14:46
133
Их цель — отработать навыки тушения пожаров и спасения людей на спортивных объектах, где много посетителей, а также проверить, как взаимодействуют сотрудники объекта, пожарные и городские службы.

В ледовом дворце спорта «Сызрань-Арена» в городе Сызрань прошли пожарно-тактические учения. Их цель — отработать навыки тушения пожаров и спасения людей на спортивных объектах, где много посетителей, а также проверить, как взаимодействуют сотрудники объекта, пожарные и городские службы.

По сценарию учений, пожар начался в электрощитовой на первом этаже из-за короткого замыкания. Дым быстро распространился на первый и второй этажи, а также на ледовую арену. Площадь возгорания составила 27 квадратных метров.

Прибывшие на место вызова пожарные 7 пожарно-спасательного отряда оперативно эвакуировали 42 человека и ликвидировали условный пожар.

В учениях приняли участие 22 огнеборца и шесть единиц техники.

Все цели учений были достигнуты, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Сызрань

