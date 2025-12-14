Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре стартует культурно-просветительский проект «Интерактивный трамвай»
В Самаре стартует культурно-просветительский проект «Интерактивный трамвай»
тольяттинка получила уголовное дело за фиктивную регистрацию мигрантов
Тольяттинка получила уголовное дело за фиктивную регистрацию мигрантов
Россия нарастила до максимума за три года экспорт мороженого в США
Россия нарастила до максимума за три года экспорт мороженого в США
Депутаты Госдумы призвали проверить законность роста цен на сотовую связь в РФ
Депутаты Госдумы призвали проверить законность роста цен на сотовую связь в РФ
Правительство России одобрило переговоры с NASA о перекрестных полетах
Правительство России одобрило переговоры с NASA о перекрестных полетах
С 21.00 13 декабря.  Ориентировочное время окончания прекращения движения 08.00 14.12.2025.
Введено временное ограничение движения на участке федеральной автомобильной дороги  М-5 «Урал»
Из-за рухнувшего на рельсы столба и потери контакта все последующие составы встали.
В Самаре вечером на пересечении улиц Георгия Димитрова и Демократической трамвай снес столб
Специалисты помогут птицам адаптироваться и окрепнуть к весне.
В парке 50-летия Победы в лебяжьем доме поселились два лебедя-подростка
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.73
0.39
EUR 93.56
0.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Весь список
  • Персональные данные

Депутаты Госдумы призвали проверить законность роста цен на сотовую связь в РФ

115
Депутаты Госдумы призвали проверить законность роста цен на сотовую связь в РФ

Депутаты Госдумы и сенатор Айрат Гибатдинов направили обращение в ФАС Максиму Шаскольскому с предложением проверить законность одновременного повышения цен на на мобильную связь, копия документа имеется у РИА Новости.

В обращении заявители просят проверить работу операторов сотовой в России на предмет соблюдения законодательства о защите конкуренции.

"А также проверить законность одновременного повышения цен на услуги подвижной радиотелефонной связи, превышающего рост индекса базовых цен", – говорится в документе.

Кроме того, депутаты попросили Шаскольского высказать позицию ведомства о снижении стоимости услуг связи или возврата денежных средств клиентам в случае ограничения связи по независящим от граждан причинам.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре откроются 140 елочных базаров с 15 декабря
13 декабря 2025  11:23
В Самаре откроются 140 елочных базаров с 15 декабря
464
Глава региона поздравил собравшихся с Днем Конституции и подчеркнул важность этого праздника для всей страны.
12 декабря 2025  15:11
В Самаре в День Конституции РФ Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям
572
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
12 декабря 2025  11:17
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
496
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
12 декабря 2025  09:42
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
419
Центральной темой повестки стали вопросы обеспечения безопасности жителей региона в период предстоящих новогодних и рождественских праздников.
11 декабря 2025  20:03
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
942
Весь список