Депутаты Госдумы призвали проверить законность роста цен на сотовую связь в РФ

Депутаты Госдумы и сенатор Айрат Гибатдинов направили обращение в ФАС Максиму Шаскольскому с предложением проверить законность одновременного повышения цен на на мобильную связь, копия документа имеется у РИА Новости.

В обращении заявители просят проверить работу операторов сотовой в России на предмет соблюдения законодательства о защите конкуренции.

"А также проверить законность одновременного повышения цен на услуги подвижной радиотелефонной связи, превышающего рост индекса базовых цен", – говорится в документе.

Кроме того, депутаты попросили Шаскольского высказать позицию ведомства о снижении стоимости услуг связи или возврата денежных средств клиентам в случае ограничения связи по независящим от граждан причинам.