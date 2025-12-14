Я нашел ошибку
Главные новости:
В СамАрте историю мальчика-звезды расскажут и споют обитатели леса, которые стали его проводниками на жизненном пути.
В Самарском ТЮЗе пройдет премьера спектакля «Звездный мальчик» по сказке Оскара Уайльда
В Самарской области 14 декабря закрыли ещё один участок трассы М-5
В Самарской области 14 декабря закрыли ещё один участок трассы М-5
Число жертв тропического шторма на Шри-Ланке достигло 643
Число жертв тропического шторма на Шри-Ланке достигло 643
Эксперт назвала признаки качественных мандаринов
Эксперт назвала признаки качественных мандаринов
73% сотрудников из Самары сомневаются в обоснованности требований информационной безопасности
73% сотрудников из Самары сомневаются в обоснованности требований информационной безопасности
Горнолыжный комплекс "СОК" в Самаре откроется 27 декабря
Горнолыжный комплекс "СОК" в Самаре откроется 27 декабря
Молодой человек приехал в Сызрань заработки, поругался с работодателем и решил обокрасть соседнюю дачу
Молодой человек приехал в Сызрань заработки, поругался с работодателем и решил обокрасть соседнюю дачу
Лыжников просят воздержаться от катания на "Чайке"
Лыжников просят воздержаться от катания на "Чайке"
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.73
0.39
EUR 93.56
0.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Молодой человек приехал в Сызрань заработки, поругался с работодателем и решил обокрасть соседнюю дачу

237
Молодой человек приехал в Сызрань заработки, поругался с работодателем и решил обокрасть соседнюю дачу

В октябре текущего года в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» поступило заявление от местного жителя 1990 года рождения о хищении с дачного участка строительных инструментов. Материальный ущерб заявитель оценил на сумму около 20 тысяч рублей.

В ходе опроса мужчина пояснил полицейским, что накануне проводил строительные работы на своей даче и часть инструментов убрал в сарай, а некоторые оставил в строящемся доме. На следующее утро, решив продолжить обустройство участка, заявитель обнаружил дверь калитки и сарая открытыми, а так же пропажу строительных инструментов: миксер, дренажный насос, удлинители, два прожектора, набора бит и торцовых ключей с отверткой.

     Полицейские обнаружили часть имущества в одном из комиссионных магазинах города с залоговыми инструментами на паспортные данные жителя одного из сел Приволжского района 2002 года рождения.

     Полицейские установили его местонахождение, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

      Задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и подробно рассказал об обстоятельствах хищения: приехав в Сызрань на заработки, он поругался с работодателем и решил подзаработать уже привычным способом. Обнаружив недалеко от прежнего места работы строящуюся дачу, калитка которой и сарай не закрывалась запорным устройством, житель Приволжского района похитил чужое имущество. Украденные строительные инструменты спрятал в кустах ближайшей лесопосадки  и несколько раз возвращался за ними, чтобы реализовать, а вырученные деньги потратить на собственные нужды.

 Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В ходе предварительного следствия полицейские вернули сызранцу похищенный кейс с ключами и битами. Иск о возмещении оставшегося ущерба  приобщен к материалам уголовного дела и так же будет  рассматриваться в судебном заседании.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре стартует культурно-просветительский проект «Интерактивный трамвай»
14 декабря 2025  11:12
В Самаре стартует культурно-просветительский проект «Интерактивный трамвай»
214
В Самаре откроются 140 елочных базаров с 15 декабря
13 декабря 2025  11:23
В Самаре откроются 140 елочных базаров с 15 декабря
498
Глава региона поздравил собравшихся с Днем Конституции и подчеркнул важность этого праздника для всей страны.
12 декабря 2025  15:11
В Самаре в День Конституции РФ Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям
592
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
12 декабря 2025  11:17
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
517
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
12 декабря 2025  09:42
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
435
Весь список