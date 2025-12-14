Молодой человек приехал в Сызрань заработки, поругался с работодателем и решил обокрасть соседнюю дачу

В октябре текущего года в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» поступило заявление от местного жителя 1990 года рождения о хищении с дачного участка строительных инструментов. Материальный ущерб заявитель оценил на сумму около 20 тысяч рублей.

В ходе опроса мужчина пояснил полицейским, что накануне проводил строительные работы на своей даче и часть инструментов убрал в сарай, а некоторые оставил в строящемся доме. На следующее утро, решив продолжить обустройство участка, заявитель обнаружил дверь калитки и сарая открытыми, а так же пропажу строительных инструментов: миксер, дренажный насос, удлинители, два прожектора, набора бит и торцовых ключей с отверткой.

Полицейские обнаружили часть имущества в одном из комиссионных магазинах города с залоговыми инструментами на паспортные данные жителя одного из сел Приволжского района 2002 года рождения.

Полицейские установили его местонахождение, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и подробно рассказал об обстоятельствах хищения: приехав в Сызрань на заработки, он поругался с работодателем и решил подзаработать уже привычным способом. Обнаружив недалеко от прежнего места работы строящуюся дачу, калитка которой и сарай не закрывалась запорным устройством, житель Приволжского района похитил чужое имущество. Украденные строительные инструменты спрятал в кустах ближайшей лесопосадки и несколько раз возвращался за ними, чтобы реализовать, а вырученные деньги потратить на собственные нужды.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В ходе предварительного следствия полицейские вернули сызранцу похищенный кейс с ключами и битами. Иск о возмещении оставшегося ущерба приобщен к материалам уголовного дела и так же будет рассматриваться в судебном заседании.