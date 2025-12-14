Я нашел ошибку
Главные новости:
Воздержитесь от использования автотранспорта. Управляя транспортным средством соблюдайте достаточную дистанцию, максимально ограничите скорость, исключите резкие торможения.
МЧС СО предупреждает: 15 декабря в регионе усиление северо-западного ветра до 21 м/с, на дорогах гололедица, снежные заносы
Аварийно-восстановительные работы: закрыто движение трамваев по ул. Демократической и ул. Ташкентской от пр. Кирова до 15 микрорайона.
Минтранс СО: о временном изменении трамвайных маршрутов
Как организована работа по обеспечению стабильного движения электропоездов.
В связи со сложными погодными условиями возможны задержки в движении пригородных поездов
Компания Puma зарегистрировала два товарных знака в России
Компания Puma зарегистрировала два товарных знака в России
Большинство людей не подозревают, что вместе с лесной красавицей в дом могут проникнуть жуки-короеды, тля и пауки.
Эксперт предупредила о рисках установки живой новогодней елки дома
По поручению Александра Бастрыкина медаль Юлии Филипповне Кузнецовой вручил первый заместитель руководителя СУ СКР СО Михаил Ламонов.
Ветеран из Самары получила медаль СК России к 80-летию Победы
15 декабря в Самаре температура воздуха ночью -11, -13°С, днем -8, -10°С. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.
15 декабря в регионе слабая метель, порывистый ветер, до -13°С
39 команд из разных регионов России соревнуются на льду самарского Дворца спорта.
Этап Кубка России по синхронному катанию на коньках проходят в эти дни в Самаре
Ветеран из Самары получила медаль СК России к 80-летию Победы

125
По поручению Александра Бастрыкина медаль Юлии Филипповне Кузнецовой вручил первый заместитель руководителя СУ СКР СО Михаил Ламонов.

По поручению Председателя Следственного комитета России Александра Ивановича Бастрыкина первый заместитель руководителя следственного управления СК России по Самарской области Михаил Юрьевич Ламонов вручил памятную медаль СК России «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» ветерану Юлии Филипповне Кузнецовой.

Юлия Филипповна родилась 11 сентября 1923 года,закончила медицинский техникум в городе Самаре по специальности фельдшер-акушер. Однако поработать в больнице не успела, началась война. Совсем еще юную девушку определили в Вольскую военную школу авиаспециалистов, после чего спустя короткое время она попала в 594 штурмовой авиационный полк. Именно в составе этого подразделения в должности специалиста парашютной службы ей было суждено дойти до Берлина.

Сейчас Юлия Филипповна живет с дочерью, воспитывает внуков и правнуков. Признается, что максимально погружена в жизнь, внимательно следит за новостями.

В ходе визита первый заместитель руководителя следственного управления Михаил Юрьевич Ламонов сердечно поблагодарил Юлию Филипповну за личный вклад в Победу, за стойкость и отвагу, проявленные на фронте, а также за работу по военно-патриотическому воспитанию молодёжи.

Жизненный путь ветерана – яркий пример беззаветного служения Отчизне, верности воинскому долгу и гражданской ответственности, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:  пресс-служба СУ СКР СО

Теги: Самара

