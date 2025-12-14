Ветеран из Самары получила медаль СК России к 80-летию Победы

По поручению Председателя Следственного комитета России Александра Ивановича Бастрыкина первый заместитель руководителя следственного управления СК России по Самарской области Михаил Юрьевич Ламонов вручил памятную медаль СК России «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» ветерану Юлии Филипповне Кузнецовой.



Юлия Филипповна родилась 11 сентября 1923 года,закончила медицинский техникум в городе Самаре по специальности фельдшер-акушер. Однако поработать в больнице не успела, началась война. Совсем еще юную девушку определили в Вольскую военную школу авиаспециалистов, после чего спустя короткое время она попала в 594 штурмовой авиационный полк. Именно в составе этого подразделения в должности специалиста парашютной службы ей было суждено дойти до Берлина.



Сейчас Юлия Филипповна живет с дочерью, воспитывает внуков и правнуков. Признается, что максимально погружена в жизнь, внимательно следит за новостями.



В ходе визита первый заместитель руководителя следственного управления Михаил Юрьевич Ламонов сердечно поблагодарил Юлию Филипповну за личный вклад в Победу, за стойкость и отвагу, проявленные на фронте, а также за работу по военно-патриотическому воспитанию молодёжи.



Жизненный путь ветерана – яркий пример беззаветного служения Отчизне, верности воинскому долгу и гражданской ответственности, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО