В Самарской области 14 декабря закрыли ещё один участок трассы М-5

Из-за крайне сложных погодных условий, которые терзают Самарскую область уже сутки, оператор федеральной трассы М-5 «Урал» вынужден был ввести новые ограничения. ФКУ «Поволжуправтодор» закрыл движение для грузовых автомобилей и автобусов с пассажирами на участке, граничащем с Оренбургской областью (км 98 — км 129 трассы М-5 — подъезд к г. Оренбург в границах Самарской области). Запрет будет действовать ориентировочно до 6 часов утра понедельника 15 декабря. Но он может быть и продлён, если стихия продолжит бушевать.

Ранее подобные ограничения вводились на участке федеральной автодороги «Урал», проходящем через Сызранский район, Жигулёвск и Тольятти. Напомним, минувшие сутки отметились целой чередой серьёзных ДТП, во-многом связанных с плохой погодой, пишет Самара-АиФ.

На автодорогах регионального и межмуниципального значения, находящихся в ведении Самарской области, ограничений движения нет, добавили в региональном Минтрансе.