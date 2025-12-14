Я нашел ошибку
Главные новости:
15 декабря в Самаре температура воздуха ночью -11, -13°С, днем -8, -10°С. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.
15 декабря в регионе слабая метель, порывистый ветер, до -13°С
39 команд из разных регионов России соревнуются на льду самарского Дворца спорта.
Этап Кубка России по синхронному катанию на коньках проходят в эти дни в Самаре
С места ДТП госпитализированы водитель автомобиля Datsun и три его пассажира – подросток 2011г.р., женщина 1985г.р., мужчина 1976г.р.
На 63км автодороги «Обход Тольятти» автомобиль Datsun врезался в стоящую Lada Largus
В СамАрте историю мальчика-звезды расскажут и споют обитатели леса, которые стали его проводниками на жизненном пути.
В Самарском ТЮЗе пройдет премьера спектакля «Звездный мальчик» по сказке Оскара Уайльда
В Самарской области 14 декабря закрыли ещё один участок трассы М-5
В Самарской области 14 декабря закрыли ещё один участок трассы М-5
Число жертв тропического шторма на Шри-Ланке достигло 643
Число жертв тропического шторма на Шри-Ланке достигло 643
Эксперт назвала признаки качественных мандаринов
Эксперт назвала признаки качественных мандаринов
73% сотрудников из Самары сомневаются в обоснованности требований информационной безопасности
73% сотрудников из Самары сомневаются в обоснованности требований информационной безопасности
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.73
0.39
EUR 93.56
0.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарском ТЮЗе пройдет премьера спектакля «Звездный мальчик» по сказке Оскара Уайльда

155
В СамАрте историю мальчика-звезды расскажут и споют обитатели леса, которые стали его проводниками на жизненном пути.

20 декабря в 11:00 в Самарском театре юного зрителя «СамАрт» пройдет премьера спектакля «Звездный мальчик» по сказке Оскара Уайльда.   (6+)

Специально к новогодним праздникам театр готовит историю о милосердии и истинной красоте. Однажды в огромном замерзшем лесу темной ночью упала звезда. И там, где она упала, нашли маленького мальчика. Красивого, как звезда, и, как звезда, безжалостно холодного.

Сказки, известные сегодня всему миру, Оскар Уайльд сочинял для своих сыновей. В 1891 году, спустя год после «Портрета Дориана Грея», сказка «Мальчик-звезда» была опубликована в сборнике «Гранатовый домик». В СамАрте историю мальчика-звезды расскажут и споют обитатели леса, которые стали его проводниками на жизненном пути. В спектакле будут и Злой колдун, и трепетная Горлинка, и ироничная Жаба, и мудрый Крот.

Сказку о доброте и покаянии, о справедливости и возмездии, о взрослении души ставит художественный руководитель Санкт-Петербургского Городского театра, режиссер Наталия Лапина. Вместе с художником Александром Якуниным они создают на сцене мистический средневековый мир, будто с картин Босха и Брейгеля. Образ спектакля также придумывают хореограф Николай Куглянт, музыкальный руководитель Тина Тарусина, художник по свету Денис Гришин и технолог Федор Мизюков. Главные роли в «Звездном мальчике» сыграют заслуженные артисты Самарской области Павел Маркелов и Алексей Меженный, артисты Ольга Ламинская и Татьяна Михайлова, Ренат Набиуллин, Алексей Елхимов и другие.

Спектакль «Звездный мальчик» будет идти в СамАрте с 20 по 30 декабря 2025 и с 3 по 6 января 2026 года.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
15 декабря в Самаре температура воздуха ночью -11, -13°С, днем -8, -10°С. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.
14 декабря 2025, 16:30
15 декабря в регионе слабая метель, порывистый ветер, до -13°С
15 декабря в Самаре температура воздуха ночью -11, -13°С, днем -8, -10°С. На дорогах гололедица, местами снежные заносы. Экология
74
39 команд из разных регионов России соревнуются на льду самарского Дворца спорта.
14 декабря 2025, 15:59
Этап Кубка России по синхронному катанию на коньках проходят в эти дни в Самаре
39 команд из разных регионов России соревнуются на льду самарского Дворца спорта. Спорт
116
Из-за рухнувшего на рельсы столба и потери контакта все последующие составы встали.
13 декабря 2025, 22:14
В Самаре вечером на пересечении улиц Георгия Димитрова и Демократической трамвай снес столб
Из-за рухнувшего на рельсы столба и потери контакта все последующие составы встали. Происшествия
933
В центре внимания
В Самаре стартует культурно-просветительский проект «Интерактивный трамвай»
14 декабря 2025  11:12
В Самаре стартует культурно-просветительский проект «Интерактивный трамвай»
238
В Самаре откроются 140 елочных базаров с 15 декабря
13 декабря 2025  11:23
В Самаре откроются 140 елочных базаров с 15 декабря
507
Глава региона поздравил собравшихся с Днем Конституции и подчеркнул важность этого праздника для всей страны.
12 декабря 2025  15:11
В Самаре в День Конституции РФ Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям
605
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
12 декабря 2025  11:17
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
527
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
12 декабря 2025  09:42
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
443
Весь список