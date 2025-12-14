Я нашел ошибку
В СамАрте историю мальчика-звезды расскажут и споют обитатели леса, которые стали его проводниками на жизненном пути.
В Самарском ТЮЗе пройдет премьера спектакля «Звездный мальчик» по сказке Оскара Уайльда
В Самарской области 14 декабря закрыли ещё один участок трассы М-5
Число жертв тропического шторма на Шри-Ланке достигло 643
Эксперт назвала признаки качественных мандаринов
73% сотрудников из Самары сомневаются в обоснованности требований информационной безопасности
Горнолыжный комплекс "СОК" в Самаре откроется 27 декабря
Молодой человек приехал в Сызрань заработки, поругался с работодателем и решил обокрасть соседнюю дачу
Лыжников просят воздержаться от катания на "Чайке"
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
184
Число погибших на Шри-Ланке в результате тропического циклона «Дитва» достигло 643 человек, еще 184 числятся пропавшими без вести. Об этом 14 декабря сообщил портал Ada Derana со ссылкой на Центр управления катастрофами.

«Число погибших из-за неблагоприятных погодных условий, наблюдавшихся в стране в течение последних нескольких дней, достигло 643», — говорится в материале.

Отмечается, что число пропавших без вести в результате циклона составило 184 человека. Циклон, обрушившийся на остров в конце ноября, вызвал масштабные наводнения и разрушения во всех 25 округах Шри-Ланки. Пострадавшими числятся более 1,3 млн человек.

1 декабря сообщалось о 355 погибших в результате тропического шторма на Шри-Ланке, 366 человек числились пропавшими без вести. Отмечалось, что циклон «Дитва» принес с собой сильный ветер и проливные дожди. Он стал причиной сильнейших наводнений на Шри-Ланке за последнее десятилетие. Ранее президент страны Анура Кумара Диссанаяке заявил, что это первый случай, когда «вся страна пострадала от подобного стихийного бедствия», назвав его «крупнейшим и самым сложным» в истории Шри-Ланки, пишут "Известия". 

В Самаре стартует культурно-просветительский проект «Интерактивный трамвай»
14 декабря 2025  11:12
В Самаре стартует культурно-просветительский проект «Интерактивный трамвай»
214
В Самаре откроются 140 елочных базаров с 15 декабря
13 декабря 2025  11:23
В Самаре откроются 140 елочных базаров с 15 декабря
498
Глава региона поздравил собравшихся с Днем Конституции и подчеркнул важность этого праздника для всей страны.
12 декабря 2025  15:11
В Самаре в День Конституции РФ Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям
592
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
12 декабря 2025  11:17
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
517
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
12 декабря 2025  09:42
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
435
