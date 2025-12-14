Число жертв тропического шторма на Шри-Ланке достигло 643

Число погибших на Шри-Ланке в результате тропического циклона «Дитва» достигло 643 человек, еще 184 числятся пропавшими без вести. Об этом 14 декабря сообщил портал Ada Derana со ссылкой на Центр управления катастрофами.

«Число погибших из-за неблагоприятных погодных условий, наблюдавшихся в стране в течение последних нескольких дней, достигло 643», — говорится в материале.

Отмечается, что число пропавших без вести в результате циклона составило 184 человека. Циклон, обрушившийся на остров в конце ноября, вызвал масштабные наводнения и разрушения во всех 25 округах Шри-Ланки. Пострадавшими числятся более 1,3 млн человек.

1 декабря сообщалось о 355 погибших в результате тропического шторма на Шри-Ланке, 366 человек числились пропавшими без вести. Отмечалось, что циклон «Дитва» принес с собой сильный ветер и проливные дожди. Он стал причиной сильнейших наводнений на Шри-Ланке за последнее десятилетие. Ранее президент страны Анура Кумара Диссанаяке заявил, что это первый случай, когда «вся страна пострадала от подобного стихийного бедствия», назвав его «крупнейшим и самым сложным» в истории Шри-Ланки, пишут "Известия".