Эксперт назвала признаки качественных мандаринов

Спелые и сладкие мандарины отличаются яркой кожурой с выраженными порами упругостью и зелёным хвостиком. Об этом 14 декабря рассказала старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова.

«Кожура должна быть яркой, блестящей, однородной, без потемнений и пятен. При легком нажатии кожура слегка пружинит — это говорит о хорошем состоянии плодов и правильном хранении», — объяснила Кузнецова в беседе с «Газета.Ru».

По ее словам, спелые мандарины обычно тяжелее, имеют крупнопористую кожуру и интенсивный аромат. Плоды среднего размера чаще всего сладкие, а слишком крупные могут быть водянистыми. Хвостик у свежих фруктов должен быть зеленым и упругим. Следует избегать мандаринов с излишним блеском, пятнами, плесенью или сухим хвостиком, пишут "Известия".