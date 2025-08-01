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В Сызрани прошли пожарно-тактическое учение на электроподстанции

1 августа 2025 16:56
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По тактическому замыслу, пожар возник в трансформаторе АТ-1 вследствие короткого замыкания.

Тренировочное пожарно-тактическое учение проводилось с целью отработки взаимодействия подразделений сызранского местного пожарно - спасательного гарнизона со службами жизнеобеспечения города и работниками предприятия магистральных электрических сетей по тушению пожара на объекте энергетики.

По тактическому замыслу, пожар возник в трансформаторе АТ-1 вследствие короткого замыкания. Произошел розлив масла в обвалование с последующим возгоранием. Установка пожаротушения трансформатора сработала в штатном режиме, но горение не прекратилось. К месту пожара незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения сызранского гарнизона.

Для тушения розлива масла и отдельных очагов вокруг трансформатора звеньями газодымозащитной службы были поданы пожарные стволы «Пурга-5» и «Курс-8».

Условный пожар был ликвидирован на площади 100 квадратных метров.

Поставленные цели в ходе учения были выполнены, задачи всех участников отработаны в полном объеме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Сызрань

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