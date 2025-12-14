Россия нарастила до максимума за три года экспорт мороженого в США

США увеличили импорт российского мороженого до максимума более чем за три года. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы.

В сентябре российские компании отправили в Соединенные Штаты продукции на сумму в 167 тыс. долларов​​​. Это превышает уровень предыдущего месяца в 1,8 раза, а показатель сентября 2024 года – в 3 раза.

Отмечается также, что импорт США мороженого вырос и с начала года. В январе-сентябре американцы закупили российского мороженого на 605,4 тыс. долларов. Это на треть превышает показатель аналогичного периода в 2024 году.

В то же время еще три года назад сумма, на которую США закупали мороженое из РФ, достигала многомиллионных значений. Например, по итогам 2022 года поставки российского мороженого достигли 8,4 млн долларов.