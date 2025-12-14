Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре стартует культурно-просветительский проект «Интерактивный трамвай»
тольяттинка получила уголовное дело за фиктивную регистрацию мигрантов
Россия нарастила до максимума за три года экспорт мороженого в США
Депутаты Госдумы призвали проверить законность роста цен на сотовую связь в РФ
Правительство России одобрило переговоры с NASA о перекрестных полетах
С 21.00 13 декабря.  Ориентировочное время окончания прекращения движения 08.00 14.12.2025.
Введено временное ограничение движения на участке федеральной автомобильной дороги  М-5 «Урал»
Из-за рухнувшего на рельсы столба и потери контакта все последующие составы встали.
В Самаре вечером на пересечении улиц Георгия Димитрова и Демократической трамвай снес столб
Специалисты помогут птицам адаптироваться и окрепнуть к весне.
В парке 50-летия Победы в лебяжьем доме поселились два лебедя-подростка
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Весь список
США увеличили импорт российского мороженого до максимума более чем за три года. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы.

В сентябре российские компании отправили в Соединенные Штаты продукции на сумму в 167 тыс. долларов​​​. Это превышает уровень предыдущего месяца в 1,8 раза, а показатель сентября 2024 года – в 3 раза.

Отмечается также, что импорт США мороженого вырос и с начала года. В январе-сентябре американцы закупили российского мороженого на 605,4 тыс. долларов. Это на треть превышает показатель аналогичного периода в 2024 году.

В то же время еще три года назад сумма, на которую США закупали мороженое из РФ, достигала многомиллионных значений. Например, по итогам 2022 года поставки российского мороженого достигли 8,4 млн долларов.

В Самаре откроются 140 елочных базаров с 15 декабря
13 декабря 2025  11:23
В Самаре откроются 140 елочных базаров с 15 декабря
464
Глава региона поздравил собравшихся с Днем Конституции и подчеркнул важность этого праздника для всей страны.
12 декабря 2025  15:11
В Самаре в День Конституции РФ Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям
572
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
12 декабря 2025  11:17
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
496
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
12 декабря 2025  09:42
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
419
Центральной темой повестки стали вопросы обеспечения безопасности жителей региона в период предстоящих новогодних и рождественских праздников.
11 декабря 2025  20:03
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
942
Весь список