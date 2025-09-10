В Сызрани сотрудники пожарно-спасательного гарнизона провели показательные мероприятия для жителей и гостей города

64

В Сызрани, в честь 35-летия МЧС России, сотрудники пожарно-спасательного гарнизона провели показательные мероприятия для жителей и гостей города.

На площади Ленина развернулась познавательная выставка пожарной и спасательной техники, оборудования и снаряжения. Огнеборцы продемонстрировали, как быстро и слаженно они подают воду с помощью ручных стволов, пеногенератора и лафетного ствола от пожарной автоцистерны.

Вместе с курсантами военно-патриотического отдела «Щит» пожарные показали, как правильно надевать боевую одежду и снаряжение. Спасатели аварийно-спасательной службы продемонстрировали, как они ликвидируют последствия ДТП.

Сотрудники МЧС показали свое мастерство и ловкость в пожарном и спасательном деле. Все желающие могли примерить боевую одежду пожарного, посидеть в пожарных автомобилях и сделать памятные фотографии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО