Болельщик раскрыл подробности проноса флага РФ на открытие Олимпийских игр

Решение пронести флаг России на трибуны стадиона «Сан-Сиро», где проходит церемония открытия зимних Олимпийских игр, было принято спонтанно. Об этом сообщил сам болельщик Евгений Бурденюк, который пронес флаг.

«Когда мы решили полететь на Олимпиаду, сказали — давайте захватим флаг. Мы пришли сюда и растянули его перед главной сценой и совершенно не задумывались, взяли и сфотографировались», — рассказал Евгений Бурденюк. Его слова приводит ТАСС. Помимо этого он отметил, что сделали они это для себя, но кто-то посторонний их сфотографировал. Свои фотографии они не выкладывали в социальных сетях.

В ряде СМИ сообщалось, что на трибунах стадиона «Сан-Сиро» в Милане болельщики разместили российский флаг. По данным издания, к ним не было предъявлено каких-либо претензий со стороны организаторов или служб правопорядка. На полотнище была нанесена надпись: «Лыжная команда Похвистнево».

Ранее был введен запрет на пронос на все объекты Олимпийских игр современных и исторических флагов, а также иных предметов, которые могут ассоциироваться со странами, чьи спортсмены допущены к участию в нейтральном статусе. Российские и белорусские атлеты примут участие в Играх в Милане и Кортина-д»Ампеццо именно в таком формате. Ограничения на использование флагов распространяются на соревновательные арены, медиацентр и территорию Олимпийской деревни. Игры продлятся до 22 февраля, пишет Ура.ру.