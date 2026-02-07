Я нашел ошибку
Главные новости:
Температура воздуха 8 февраля в Самаре ночью -10, -12°С, днем -8, -10°С.
8 февраля в регионе небольшой снег. до -12°С
Если человек мало двигается — это путь к старению. Чтобы сохранять мышцы, нужно придерживаться определенных правил.
Гериатр Минздрава РФ рассказала о доказанном способе сохранить молодость
В следующую субботу, 14 февраля, в Самаре и еще 18 муниципальных образованиях региона пройдут лыжные старты в рамках 44-й Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».
«Лыжня России»: ровно через неделю в Самаре пройдут лыжные старты
стало известно, как в Самаре хотят застроить Безымянку
Стало известно, как в Самаре хотят застроить Безымянку
В Самаре прокуратура проводит проверку после видео с дракой школьниц
В Самаре прокуратура проводит проверку после видео с дракой школьниц
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
Россиянам назвали признаки плохого чая
Россиянам назвали признаки плохого чая
В Госдуме сообщили о новой налоговой выплате для родителей двух и более детей
В Госдуме сообщили о новой налоговой выплате для родителей двух и более детей
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.05
0.5
EUR 91.05
0.76
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Литературная студия и презентация Совета молодых литераторов пройдут в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Болельщик раскрыл подробности проноса флага РФ на открытие Олимпийских игр

243
Болельщик раскрыл подробности проноса флага РФ на открытие Олимпийских игр

Решение пронести флаг России на трибуны стадиона «Сан-Сиро», где проходит церемония открытия зимних Олимпийских игр, было принято спонтанно. Об этом сообщил сам болельщик Евгений Бурденюк, который пронес флаг.

«Когда мы решили полететь на Олимпиаду, сказали — давайте захватим флаг. Мы пришли сюда и растянули его перед главной сценой и совершенно не задумывались, взяли и сфотографировались», — рассказал Евгений Бурденюк. Его слова приводит ТАСС. Помимо этого он отметил, что сделали они это для себя, но кто-то посторонний их сфотографировал. Свои фотографии они не выкладывали в социальных сетях.

В ряде СМИ сообщалось, что на трибунах стадиона «Сан-Сиро» в Милане болельщики разместили российский флаг. По данным издания, к ним не было предъявлено каких-либо претензий со стороны организаторов или служб правопорядка. На полотнище была нанесена надпись: «Лыжная команда Похвистнево».

Ранее был введен запрет на пронос на все объекты Олимпийских игр современных и исторических флагов, а также иных предметов, которые могут ассоциироваться со странами, чьи спортсмены допущены к участию в нейтральном статусе. Российские и белорусские атлеты примут участие в Играх в Милане и Кортина-д»Ампеццо именно в таком формате. Ограничения на использование флагов распространяются на соревновательные арены, медиацентр и территорию Олимпийской деревни. Игры продлятся до 22 февраля, пишет Ура.ру.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
7 февраля 2026  13:36
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
180
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
6 февраля 2026  11:57
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
1106
Жителей Самары просят оценить работу автобуса № 93
6 февраля 2026  09:34
Жителей Самары просят оценить работу автобуса № 93
1006
Сегодня, 5 февраля, в преддверии Дня российской науки врио Вячеслав Романов вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономиче
5 февраля 2026  17:58
Объявлены лауреаты региональных премий за достижения в области науки и техники
552
В Самарской области увеличили стоимость проезда в межмуниципальных автобусах
5 февраля 2026  13:45
В Самарской области увеличили стоимость проезда в межмуниципальных автобусах
547
Весь список