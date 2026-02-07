Фальшивые права жигулевец хотел получить по почте

Сотрудники ДПС во время патрулирования ул. Ново-Самарской города Жигулёвска для проверки остановили автомобиль Lada Granta под управлением местного жителя.

При сверке документов водителя с базой данных МВД России сотрудники полиции установили, что сведения о получении им водительского удостоверения отсутствуют, а предъявленный для проверки документ не имеет юридической силы. Инспекторы ДПС доложили о задержании в дежурную часть.

Молодой человек пояснил полицейским, что недавно приобрел водительское удостоверение через Интернет. Для того, чтобы продавцы в бланке заполнили необходимые графы, он предоставил третьим лицам свои персональные данные: фото, информацию о паспорте гражданина РФ. После чего по почте получил «документ» и, осознавая, что он поддельный начал его использовать.

Сотрудники полиции установили, что злоумышленник обучение в автошколе закончил, но не сдал экзамены в Госавтоинспекции.

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 УК РФ, 19-летний житель Жигулевска признал вину в совершении противоправного деяния. Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.