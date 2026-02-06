Эксперт рассказал, опасно ли отвечать на незнакомые зарубежные номера

Эксперт в области информационных технологий Эльдар Муртазин рассказал, насколько опасно отвечать на незнакомые зарубежные номера, пишут "Известия".

В беседе с aif.ru в пятницу, 6 февраля, эксперт пояснил, что отвечать на звонки с иностранных номеров допустимо, сам по себе один ответ не представляет опасности. Даже, если звонок поступает от мошенников, осознанность и готовность к возможному обману значительно снижают риск стать жертвой.

Кроме того, с зарубежных номеров могут звонить и знакомые, находящиеся за границей.

По его словам, россияне достаточно редко получают такие звонки. Эксперт подчеркнул, что их частота невысока, и в настоящее время люди чаще общаются через мессенджеры. Игнорирование иностранных номеров — личный выбор каждого, однако при соблюдении базовых правил цифровой гигиены подобные звонки не несут серьезной угрозы, пишет kp.ru.