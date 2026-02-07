В Санкт-Петербурге закрылся "Дом Мод", позиционирующий себя как исторический универмаг

Об этом сообщило издание "Свое Дело Плюс".

Одной из причин закрытия стало проведение налоговой реформы, повлиявшей на работу малого бизнеса.

"С сожалением сообщаем, что мы закрываемся", – цитирует сообщение администрации "Дома Мод" издание.

"Дом Мод" открылся 19 марта 1968 года. Тогда здание занимали ателье и магазин готовой одежды. Универмаг появился позже и был арендатором, он располагался на третьем и четвертом этажах. Само здание с закрытием магазина никуда не денется и, возможно, найдет нового арендатора для освободившегося пространства.

На первом и втором этажах "Дома Мод" с 2023 года находится магазин одежды, он продолжает работу. Верхние этажи с января 2026 года занимает фитнес-клуб, пишет Смотрим.