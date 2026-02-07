Трое россиян выступят в первый день Олимпиады-2026

Трое российских спортсменов примут участие в первых день соревнований зимних Олимпийских игр-2026 в Италии. Об этом говорится в опубликованном расписании спортивного мероприятия.

7 февраля на старты выйдут лыжница Дарья Непряева, конькобежка Ксения Коржова и саночник Павел Репилов.

В 15:00 стартуют лыжные гонки, где Непряева поборется за медаль в скиатлоне. Она станет первой россиянкой, выступающей на Олимпиаде, и вместе с Савелием Коростелевым входит в число главных претендентов на медали, оба заявлены в четырех дисциплинах.

В 18:00 на дистанции 3000 м в конькобежном спорте выступит двукратная чемпионка России Ксения Коржова. Все соревнования по классическому конькобежному спорту пройдут на арене "Милано Спид Скейтинг Стадиум".

В 19:00 начнутся заезды в санном спорте, где трехкратный чемпион России Павел Репилов проведет первый и второй спуски. Он станет первым российским спортсменом-мужчиной, выступающим на Играх-2026. На тренировках 4-5 февраля Репилов показал 10-е, 12-е, 17-е и 16-е места в четырех заездах, пишет Смотрим.