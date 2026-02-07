Самарские полицейские провели для учащихся лицея профилактическую встречу в интерактивном формате

В Самаре представители Госавтоинспекции совместно со специалистами проекта «Лаборатория безопасности» провели обучающий урок для учащихся лицея авиационного профиля. Мероприятие организовано в рамках системной работы по профилактике детского дорожно‑транспортного травматизма и направлено на формирование у школьников устойчивых навыков безопасного поведения на дороге.

И. о. начальника отдела Госавтоинспекции УМВД России по г. Самаре Сергей Зайцев вместе с командой «Лаборатории безопасности» выстроили занятие в новом, интерактивном формате. Данное мероприятие позволило ребятам отработать ключевые алгоритмы действий в различных дорожных ситуациях.

С помощью специализированного оборудования и наглядных материалов участники смоделировали целый ряд сценариев: от типичных «дорожных ловушек» и правил перехода проезжей части до особенностей поездки в автомобиле и общественном транспорте.

Отдельное внимание уделили значимости использования световозвращающих элементов, а также правилам безопасного передвижения для юных велосипедистов и пользователей средств индивидуальной мобильности.

Подполковник полиции Сергей Зайцев подчеркнул важность подобных совместных проектов: «Дети становятся активными участниками процесса на специально оборудованной площадке, что существенно повышает эффективность усвоения знаний.