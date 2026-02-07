Я нашел ошибку
Температура воздуха 8 февраля в Самаре ночью -10, -12°С, днем -8, -10°С.
8 февраля в регионе небольшой снег. до -12°С
Если человек мало двигается — это путь к старению. Чтобы сохранять мышцы, нужно придерживаться определенных правил.
Гериатр Минздрава РФ рассказала о доказанном способе сохранить молодость
В следующую субботу, 14 февраля, в Самаре и еще 18 муниципальных образованиях региона пройдут лыжные старты в рамках 44-й Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».
«Лыжня России»: ровно через неделю в Самаре пройдут лыжные старты
Стало известно, как в Самаре хотят застроить Безымянку
В Самаре прокуратура проводит проверку после видео с дракой школьниц
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
Россиянам назвали признаки плохого чая
В Госдуме сообщили о новой налоговой выплате для родителей двух и более детей
Самарские полицейские провели для учащихся лицея профилактическую встречу в интерактивном формате

Самарские полицейские провели для учащихся лицея профилактическую встречу в интерактивном формате

В Самаре представители   Госавтоинспекции   совместно   со   специалистами   проекта   «Лаборатория   безопасности»   провели   обучающий   урок   для   учащихся   лицея   авиационного   профиля.   Мероприятие   организовано   в   рамках   системной   работы   по   профилактике   детского   дорожно‑транспортного   травматизма   и   направлено   на   формирование   у   школьников   устойчивых   навыков   безопасного   поведения   на   дороге.

И. о. начальника   отдела   Госавтоинспекции   УМВД России по г.   Самаре   Сергей   Зайцев   вместе   с   командой   «Лаборатории   безопасности»   выстроили   занятие   в   новом, интерактивном   формате. Данное мероприятие позволило   ребятам   отработать   ключевые   алгоритмы   действий   в   различных   дорожных   ситуациях.  

С   помощью   специализированного   оборудования   и   наглядных   материалов   участники   смоделировали   целый   ряд сценариев:  от   типичных   «дорожных   ловушек»   и   правил   перехода   проезжей   части   до   особенностей   поездки   в   автомобиле   и   общественном   транспорте.  

Отдельное   внимание   уделили   значимости   использования   световозвращающих   элементов,  а   также   правилам   безопасного   передвижения   для   юных   велосипедистов   и   пользователей   средств   индивидуальной   мобильности.  

Подполковник   полиции   Сергей   Зайцев   подчеркнул   важность   подобных   совместных   проектов:   «Дети   становятся   активными   участниками   процесса   на   специально   оборудованной   площадке,   что   существенно   повышает   эффективность   усвоения   знаний. 

7 февраля 2026  13:36
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
6 февраля 2026  11:57
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
Жителей Самары просят оценить работу автобуса № 93
6 февраля 2026  09:34
Жителей Самары просят оценить работу автобуса № 93
Сегодня, 5 февраля, в преддверии Дня российской науки врио Вячеслав Романов вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономиче
5 февраля 2026  17:58
Объявлены лауреаты региональных премий за достижения в области науки и техники
В Самарской области увеличили стоимость проезда в межмуниципальных автобусах
5 февраля 2026  13:45
В Самарской области увеличили стоимость проезда в межмуниципальных автобусах
