Александр Бастрыкин отреагировал на жалобы жильцов аварийного дома в Самаре
В Госдуме предложили переименовать праздник Дня святого Валентина
Самарские полицейские принудительно выдворят с территории Российской Федерации шесть иностранцев
из-за долгов могут отключить электричество, газ и горячую воду
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
В лесах Тамбовской области зарегистрировано всего 10 волков
УК с 1 сентября обязаны будут обеспечить связь с жителями через Max
россиянам могут разрешить сдавать экзамены на права без медсправки
Управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы обязаны обеспечить возможность официального взаимодействия с жителями через национальный мессенджер Max с 1 сентября 2026 года, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

"С 1 сентября 2026 года вступают в силу изменения в правила управления многоквартирными домами, которые касаются порядка взаимодействия управляющих компаний с жителями", — сказал он.

Парламентарий пояснил, что правительство внесло изменения в правила управления многоквартирными домами.

"Согласно им, управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы обязаны обеспечить возможность официального взаимодействия с жителями через национальный мессенджер Max", — добавил Якубовский.

Как подчеркнул собеседник агентства, речь идет о дополнительном канале связи. По его словам, личный прием, письменные обращения, телефон и другие способы взаимодействия сохраняются.

"Новый формат позволит направлять обращения в цифровом виде и получать на них документально зафиксированные ответы, что повышает прозрачность работы управляющих компаний и дисциплину при рассмотрении обращений граждан", — заключил депутат.

В декабре Госдума приняла федеральный закон, предусматривающий использование многофункционального сервиса обмена информацией в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В конце того же месяца его подписал президент Владимир Путин. В январе на основе этого документа правительство утвердило дополнительные критерии для посреднических цифровых платформ.

На 24 декабря число пользователей домовых чатов в Max достигло 4,88 миллиона человек.

