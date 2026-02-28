Володин рассказал о законах, вступающих в силу в марте

Государственная система "Антифрод", позволяющая эффективнее выявлять действия мошенников, начнет действовать с марта. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"В первую очередь речь идет о создании государственной системы "Антифрод", позволяющей эффективнее выявлять действия мошенников и оперативно обмениваться информацией между ведомствами, предотвращая преступления", - написал Володин в канале в Max.

Также он сообщил, что сервисы онлайн-подписок теперь не вправе автоматически списывать очередную плату, если пользователь отказался от продления, пишет ТАСС.

МФО будут обязаны уведомлять ЦБ о попытках заключения договоров потребительского займа без согласия клиента, добавил председатель Госдумы. Володин отметил, что новые нормы направлены на то, чтобы уберечь людей от злоумышленников и возможных финансовых потерь.

Кроме того, он отметил, что со следующего месяца расширяются основания для увольнения мигрантов. Работодатели смогут расторгать договоры с иностранцами, не только для соблюдения федеральных, но и региональных ограничений. "Это очередной шаг по наведению порядка в миграционной сфере", - написал Володин.

С 2024 года принято 22 федеральных закона в данной части, добавил он.