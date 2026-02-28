Я нашел ошибку
«От школьника до специалиста: чемпионат «Профессионалы» помогает молодёжи найти свой путь в медицине»
В Похвистневском районе в ДТП пострадали женщина девочка
Житель Красноярского района выпил 2 бутылки пива и сел за руль без прав
В Самаре в ТК «Гудок» 28 февраля стартует зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»
Израиль нанес удар по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение
Иван Носков: «Самара встретит десятилетие Юнармии как Юнармейская столица России»
 Глава города Самары Иван Носков встретился с представителями некоммерческого сектора
Эксперт рассказала, какие самоцветы сильнее всего страдают от перепадов температуры
Житель Красноярского района выпил 2 бутылки пива и сел за руль без прав

В феврале текущего года, в вечернее время суток, сотрудники ДПС Отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Красноярскому району, находясь на маршруте патрулирования в Новосемейкино, остановили для проверки документов  автомобиль Lada-Kalina, под управлением водителя 2004 года рождения. На просьбу полицейских предъявить водительское удостоверение и документы на автомобиль водитель сообщил, что документов при себе не имеет.

При общении с мужчиной инспекторы обратили внимание на поведение водителя и предположили, что он находится в состоянии опьянения. Полицейские отстранили мужчину от управления транспортным средством и предложили ему пройти медицинское освидетельствование, которое подтвердило факт употребления водителем алкоголя.

Нарушителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

При проверке по автоматизированным системам учета, сотрудники полиции выяснили, что данный мужчина уже имеет судимость за совершение преступления, предусмотренного ч. 1.ст 264.1 УК РФ (управление автомобилем, лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Как признался мужчина, он выпил несколько бутылок пива, после чего сел за руль автомобиля, будучи лишенным права управления транспортным средством.

Отделом дознания ОМВД России по Красноярскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

 

В Самаре в ТК «Гудок» 28 февраля стартует зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»
В Самаре в ТК «Гудок» 28 февраля стартует зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»
В Самарской области – отбой ракетной опасности
В Самарской области – отбой ракетной опасности
Пассажиров аэропорта Курумоч в Самаре эвакуировали
Пассажиров аэропорта Курумоч в Самаре эвакуировали
В Самарской области введена ракетная опасность
В Самарской области объявлена ракетная опасность
Плановая проверка системы оповещения населения пройдет в Самаре
Плановая проверка системы оповещения населения пройдет в Самаре
