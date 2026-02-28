Житель Красноярского района выпил 2 бутылки пива и сел за руль без прав

В феврале текущего года, в вечернее время суток, сотрудники ДПС Отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Красноярскому району, находясь на маршруте патрулирования в Новосемейкино, остановили для проверки документов автомобиль Lada-Kalina, под управлением водителя 2004 года рождения. На просьбу полицейских предъявить водительское удостоверение и документы на автомобиль водитель сообщил, что документов при себе не имеет.

При общении с мужчиной инспекторы обратили внимание на поведение водителя и предположили, что он находится в состоянии опьянения. Полицейские отстранили мужчину от управления транспортным средством и предложили ему пройти медицинское освидетельствование, которое подтвердило факт употребления водителем алкоголя.

Нарушителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

При проверке по автоматизированным системам учета, сотрудники полиции выяснили, что данный мужчина уже имеет судимость за совершение преступления, предусмотренного ч. 1.ст 264.1 УК РФ (управление автомобилем, лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Как признался мужчина, он выпил несколько бутылок пива, после чего сел за руль автомобиля, будучи лишенным права управления транспортным средством.

Отделом дознания ОМВД России по Красноярскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).