Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре в ТК «Гудок» 28 февраля стартует зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»
В Самаре в ТК «Гудок» 28 февраля стартует зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»
Израиль нанес удар по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение
Израиль нанес удар по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение
Иван Носков: «Самара встретит десятилетие Юнармии как Юнармейская столица России»
Иван Носков: «Самара встретит десятилетие Юнармии как Юнармейская столица России»
 Глава города Самары Иван Носков встретился с представителями некоммерческого сектора
 Глава города Самары Иван Носков встретился с представителями некоммерческого сектора
Эксперт рассказала, какие самоцветы сильнее всего страдают от перепадов температуры
Эксперт рассказала, какие самоцветы сильнее всего страдают от перепадов температуры
️28 февраля работа общественного транспорта Самары будет усилена, в связи с проведением музыкального фестиваля авторской песни.
Завтра работа общественного транспорта Самары будет усилена
Во Владимирской области задержаны члены ОПГ, занимавшейся производством контрафактной шоколадной продукции известных марок с привлечением нелегальных мигрантов.
Силовики задержали во Владимирской области членов ОПГ, производящих контрафактный шоколад
Девушка из Синьцзян-Уйгурского автономного района в Китае родила пятерых младенцев, вероятность подобного при естественном зачатии - 1 случай на 60 миллионов.
24-летняя китаянка родила пятерняшек: четырех девочек и одного мальчика
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.27
0.15
EUR 91.3
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
В самарском зоопарке отметят день рождения ягуара Нуар
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Иван Носков: «Самара встретит десятилетие Юнармии как Юнармейская столица России»

63
Иван Носков: «Самара встретит десятилетие Юнармии как Юнармейская столица России»

Глава города Самары Иван Носков встретился с представителями местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» — юнармейцами и руководителями отрядов. 

«В этом году отмечается десятилетие юнармейского движения, и Самара встречает его в статусе Юнармейской столицы России. Думаю, что получить благодарственные письма именно сейчас — особенно почетно. За прошедшие годы Юнармия стала серьезной силой, к каждому отряду, к каждому юнармейцу сейчас предъявляются самые серьезные требования. Но зато это хорошая школа жизни — вы учитесь не только любить свою страну, защищать ее, но и получаете навыки руководителей, организаторов, лидеров. Уверен, впереди у вас еще много интересных, ярких и важных событий!»
 – сказал глава города Самары Иван Носков.

 Как рассказал главе города Алексей Родионов, уже сейчас юнармейские отряды начали подготовку к Параду Победы, который по традиции пройдет на площади Куйбышева. В этом году в нем примут участие четыре юнармейских парадных расчета, в том числе три сводных от Самары. В начале мая юнармейцы проведут мини-парады у домов ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов СВО. В Параде Памяти 7 ноября примут более 50 парадных расчетов от Самарской области и впервые – юнармейцы каждого из восьми федеральных округов России.

 В рамках встречи Иван Носков вручил благодарственные письма юнармейцам и руководителям отрядов из школ №№175, 100, 109, 154, 121, 177, 13, 176, 146, 99, 132 и 12.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре в ТК «Гудок» 28 февраля стартует зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»
28 февраля 2026  11:12
В Самаре в ТК «Гудок» 28 февраля стартует зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»
37
В Самарской области – отбой ракетной опасности
27 февраля 2026  15:20
В Самарской области – отбой ракетной опасности
1569
Пассажиров аэропорта Курумоч в Самаре эвакуировали
27 февраля 2026  15:02
Пассажиров аэропорта Курумоч в Самаре эвакуировали
743
В Самарской области введена ракетная опасность
27 февраля 2026  13:51
В Самарской области объявлена ракетная опасность
5359
Плановая проверка системы оповещения населения пройдет в Самаре
27 февраля 2026  11:08
Плановая проверка системы оповещения населения пройдет в Самаре
3869
Весь список