Иван Носков: «Самара встретит десятилетие Юнармии как Юнармейская столица России»

Глава города Самары Иван Носков встретился с представителями местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» — юнармейцами и руководителями отрядов.

«В этом году отмечается десятилетие юнармейского движения, и Самара встречает его в статусе Юнармейской столицы России. Думаю, что получить благодарственные письма именно сейчас — особенно почетно. За прошедшие годы Юнармия стала серьезной силой, к каждому отряду, к каждому юнармейцу сейчас предъявляются самые серьезные требования. Но зато это хорошая школа жизни — вы учитесь не только любить свою страну, защищать ее, но и получаете навыки руководителей, организаторов, лидеров. Уверен, впереди у вас еще много интересных, ярких и важных событий!»

– сказал глава города Самары Иван Носков.

Как рассказал главе города Алексей Родионов, уже сейчас юнармейские отряды начали подготовку к Параду Победы, который по традиции пройдет на площади Куйбышева. В этом году в нем примут участие четыре юнармейских парадных расчета, в том числе три сводных от Самары. В начале мая юнармейцы проведут мини-парады у домов ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов СВО. В Параде Памяти 7 ноября примут более 50 парадных расчетов от Самарской области и впервые – юнармейцы каждого из восьми федеральных округов России.

В рамках встречи Иван Носков вручил благодарственные письма юнармейцам и руководителям отрядов из школ №№175, 100, 109, 154, 121, 177, 13, 176, 146, 99, 132 и 12.