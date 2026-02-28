Глава города Самары Иван Носков встретился с представителями некоммерческого сектора – получателями субсидий от администрации города, грантов от Фонда Президентских грантов и Министерства экономического развития Самарской области, участниками Школы грантовых проектов. С руководителями организаций глава города обсудил расширенные меры поддержки, которые будут действовать с 2026 года.

Более 76 млн рублей составит общая сумма субсидий, что на 20% больше по сравнению с прошлым годом, и 25 млн рублей – фонд нового конкурса для социально ориентированных НКО.