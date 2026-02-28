Я нашел ошибку
В Самаре временно изменится расписание движения по автобусным маршрутам №№ 1, 21, 22, 23, 30, 37, 38, 47, 52, 55 и 66 со 2 по 6 марта, а также 10 марта в часы пик.
28 февраля Новокуйбышевске в физкультурно-спортивном комплексе «Олимп» проходит региональный Кубок защитников Отечества.в 
В Самарской области ожидается сильный снег, метель, местами гололедица
Из Самары можно будет улететь в Ханты-Мансийск
В Самаре после ДТП пассажир обратилась за медицинской помощью
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в марте
«От школьника до специалиста: чемпионат «Профессионалы» помогает молодёжи найти свой путь в медицине»
В Похвистневском районе в ДТП пострадали женщина девочка
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
В самарском зоопарке отметят день рождения ягуара Нуар
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «28.02.2026 до конца дня с сохранением ночью и утром 01.03.2026 местами в Самарской области ожидается сильный снег, метель, при ухудшении видимости 500-1000 м, гололед, на дорогах местами снежные заносы, гололедица».

МЧС России напоминает:
 не укрывайся и не паркуй автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями;
  проверь тягу в дымовых и вентиляционных каналах при использовании газа;
  будь внимателен и осторожен на дорогах;
  избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений;
 не ориентируйся на впереди идущий автомобиль; 
  соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

В Самаре в ТК «Гудок» 28 февраля стартует зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»
28 февраля 2026  11:12
В Самарской области – отбой ракетной опасности
27 февраля 2026  15:20
Пассажиров аэропорта Курумоч в Самаре эвакуировали
27 февраля 2026  15:02
В Самарской области введена ракетная опасность
27 февраля 2026  13:51
Плановая проверка системы оповещения населения пройдет в Самаре
27 февраля 2026  11:08
