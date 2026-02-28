В Самарской области ожидается сильный снег, метель, местами гололедица

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «28.02.2026 до конца дня с сохранением ночью и утром 01.03.2026 местами в Самарской области ожидается сильный снег, метель, при ухудшении видимости 500-1000 м, гололед, на дорогах местами снежные заносы, гололедица».

МЧС России напоминает:

не укрывайся и не паркуй автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями;

проверь тягу в дымовых и вентиляционных каналах при использовании газа;

будь внимателен и осторожен на дорогах;

избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений;

не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;

соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.