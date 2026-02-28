В Новокуйбышевске проходит Кубок защитников Отечества

Сегодня в Новокуйбышевске в физкультурно-спортивном комплексе «Олимп» проходит региональный Кубок защитников Отечества.

Более 80 ветеранов СВО из разных городов и районов Самарской области принимают участие в соревнованиях по пяти дисциплинам: дартс, настольный теннис, пауэрлифтинг, пулевая стрельба, плавание.

Соревнования организованы Центром адаптивной физической культуры и адаптивного спорта Самарской области.

На церемонии открытия участников приветствовали врио министра спорта Лидия Рогожинская, руководитель филиала госфонда «Защитники Отечества» Наталья Полянскова и руководитель департамента физкультуры и спорта администрации Новокуйбышевска Александр Буяновский.

Фото: минспорта СО