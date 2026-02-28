Я нашел ошибку
С 1 марта до 15 марта вводится временное ограничение движение для всех видов транспорта по участку дороги 798 км «Самара – Оренбург» – Лопатино».
В Волжском районе вводится ограничение движения по участку дороги 798 км «Самара – Оренбург» – Лопатино»
В конце февраля Всероссийское мероприятие по фигурному катанию на коньках «Сызранская ласточка»  проходили на ледовой площадке «Сызрань-Арены».
В регионе прошли всероссийские соревнования по фигурному катанию «Сызранская ласточка»
Температура воздуха 1 марта в Самаре ночью -4, -6°С, днем +1, -1°С. На дорогах местами снежные заносы, гололедица.
1 марта в регионе мокрый снег,  местами метель, гололед, до -4°С
В Самаре временно изменится расписание движения по автобусным маршрутам №№ 1, 21, 22, 23, 30, 37, 38, 47, 52, 55 и 66 со 2 по 6 марта, а также 10 марта в часы пик.
11 автобусных маршрутов временно изменят расписание движения в Самаре
28 февраля Новокуйбышевске в физкультурно-спортивном комплексе «Олимп» проходит региональный Кубок защитников Отечества.в 
В Новокуйбышевске проходит Кубок защитников Отечества
В Самарской области ожидается сильный снег, метель, местами гололедица
В Самарской области ожидается сильный снег, метель, местами гололедица
Из Самары можно будет улететь в Ханты-Мансийск
Из Самары можно будет улететь в Ханты-Мансийск
В Самаре после ДТП пассажир обратилась за медицинской помощью
В Самаре после ДТП пассажир обратилась за медицинской помощью
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
В самарском зоопарке отметят день рождения ягуара Нуар
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
В Самаре временно изменится расписание движения по автобусным маршрутам №№ 1, 21, 22, 23, 30, 37, 38, 47, 52, 55 и 66 со 2 по 6 марта, а также 10 марта в часы пик.

В Самаре временно изменится расписание движения по автобусным маршрутам №№ 1, 21, 22, 23, 30, 37, 38, 47, 52, 55 и 66. Корректировки вводятся в будние предпраздничные дни на период со 2 по 6 марта, а также 10 марта в часы пик. При этом время начала и окончания работы указанных маршрутов останется прежним.
 
По итогам с учетом информации, полученной от компании «Самара Авто Газ», обслуживающей данные маршруты, будет произведен расчет пассажиропотока. Независимо от его величины, контроль за организацией перевозок городской департамент транспорта не ослабит.  
 
Сегодня и завтра, 28 февраля и 1 марта, а также в праздничные дни марта общественный транспорт будет курсировать по привычному расписанию – в режиме выходного дня.
 
Обращаем внимание пассажиров на необходимость заблаговременно планировать свои поездки. С временным расписанием можно ознакомиться в приложении.

