11 автобусных маршрутов временно изменят расписание движения в Самаре

В Самаре временно изменится расписание движения по автобусным маршрутам №№ 1, 21, 22, 23, 30, 37, 38, 47, 52, 55 и 66. Корректировки вводятся в будние предпраздничные дни на период со 2 по 6 марта, а также 10 марта в часы пик. При этом время начала и окончания работы указанных маршрутов останется прежним.



По итогам с учетом информации, полученной от компании «Самара Авто Газ», обслуживающей данные маршруты, будет произведен расчет пассажиропотока. Независимо от его величины, контроль за организацией перевозок городской департамент транспорта не ослабит.



Сегодня и завтра, 28 февраля и 1 марта, а также в праздничные дни марта общественный транспорт будет курсировать по привычному расписанию – в режиме выходного дня.



Обращаем внимание пассажиров на необходимость заблаговременно планировать свои поездки. С временным расписанием можно ознакомиться в приложении.