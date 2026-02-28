Я нашел ошибку
Главные новости:
Работу аэропортов Дубая приостановили на неопределенный срок
Работу аэропортов Дубая приостановили на неопределенный срок
28 февраля на участке дороги М -5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск ограничено движение.
Введено временное ограничение движения транспорта на участке федеральной трассы в Самарской области
В России планируют разрешить управление вездеходами без тракторных «прав»
В России планируют разрешить управление вездеходами без тракторных «прав»
Пять человек выехали из деревни Золотанка и отправились на плато Кваркуш на снегоходах. В назначенный для возвращения день они не появились
На Урале группа туристов восемь дней не выходит на связь
Филолог Пахомов: некоторые молодые люди считают обращение на "вы" с большой буквы неуместным.
Филолог: актуально ли еще обращение на "вы" с большой буквы
С 1 марта до 15 марта вводится временное ограничение движение для всех видов транспорта по участку дороги 798 км «Самара – Оренбург» – Лопатино».
В Волжском районе вводится ограничение движения по участку дороги 798 км «Самара – Оренбург» – Лопатино»
В конце февраля Всероссийское мероприятие по фигурному катанию на коньках «Сызранская ласточка»  проходили на ледовой площадке «Сызрань-Арены».
В регионе прошли всероссийские соревнования по фигурному катанию «Сызранская ласточка»
Температура воздуха 1 марта в Самаре ночью -4, -6°С, днем +1, -1°С. На дорогах местами снежные заносы, гололедица.
1 марта в регионе мокрый снег,  местами метель, гололед, до -4°С
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.27
0.15
EUR 91.3
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
В самарском зоопарке отметят день рождения ягуара Нуар
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Филолог: актуально ли еще обращение на "вы" с большой буквы

141
Филолог Пахомов: некоторые молодые люди считают обращение на "вы" с большой буквы неуместным.

Некоторые молодые люди считают обращение на "вы" с большой буквы неуместным, эта норма начинает вызывать все больше вопросов у носителей русского языка, сообщил РИА Новости научный сотрудник Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН, председатель филологического совета "Тотального диктанта" Владимир Пахомов.

"Такое ощущение, что эта норма, правда, начинает вызывать все больше и больше вопросов, особенно среди молодых носителей русского языка, потому что многим кажется, что "вы" с большой буквы - это что-то совершенно неуместное, это какая-то избыточная, чрезмерная вежливость, граничащая с лизоблюдством, и что обращение на "вы" само по себе является достаточно вежливым", - рассказал Пахомов.

Довольно большое число людей сегодня сознательно отказывается от прописных букв в мессенджерах и соцсетях, чтобы не разрушать камерность общения.

"В то же время никуда не ушла и другая точка зрения (скорее, наверное, она встретится у людей более старшего возраста), что традиционное для русской культуры обращение на "вы" с большой буквы к одному человеку - это признак вежливости, уважения, воспитанности", - отметил филолог.

Пахомов посоветовал по умолчанию начинать коммуникацию на "вы" с большой буквы. Особенно если человек старше или выше по должности. А дальше, если ситуация позволяет, можно договориться об удобном для обоих собеседников обращении.

 

Фото:   pxhere.com

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре в ТК «Гудок» 28 февраля стартует зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»
28 февраля 2026  11:12
В Самаре в ТК «Гудок» 28 февраля стартует зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»
394
В Самарской области – отбой ракетной опасности
27 февраля 2026  15:20
В Самарской области – отбой ракетной опасности
1680
Пассажиров аэропорта Курумоч в Самаре эвакуировали
27 февраля 2026  15:02
Пассажиров аэропорта Курумоч в Самаре эвакуировали
809
В Самарской области введена ракетная опасность
27 февраля 2026  13:51
В Самарской области объявлена ракетная опасность
5484
Плановая проверка системы оповещения населения пройдет в Самаре
27 февраля 2026  11:08
Плановая проверка системы оповещения населения пройдет в Самаре
3967
Весь список