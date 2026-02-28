Филолог: актуально ли еще обращение на "вы" с большой буквы

Некоторые молодые люди считают обращение на "вы" с большой буквы неуместным, эта норма начинает вызывать все больше вопросов у носителей русского языка, сообщил РИА Новости научный сотрудник Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН, председатель филологического совета "Тотального диктанта" Владимир Пахомов.

"Такое ощущение, что эта норма, правда, начинает вызывать все больше и больше вопросов, особенно среди молодых носителей русского языка, потому что многим кажется, что "вы" с большой буквы - это что-то совершенно неуместное, это какая-то избыточная, чрезмерная вежливость, граничащая с лизоблюдством, и что обращение на "вы" само по себе является достаточно вежливым", - рассказал Пахомов.

Довольно большое число людей сегодня сознательно отказывается от прописных букв в мессенджерах и соцсетях, чтобы не разрушать камерность общения.

"В то же время никуда не ушла и другая точка зрения (скорее, наверное, она встретится у людей более старшего возраста), что традиционное для русской культуры обращение на "вы" с большой буквы к одному человеку - это признак вежливости, уважения, воспитанности", - отметил филолог.

Пахомов посоветовал по умолчанию начинать коммуникацию на "вы" с большой буквы. Особенно если человек старше или выше по должности. А дальше, если ситуация позволяет, можно договориться об удобном для обоих собеседников обращении.

