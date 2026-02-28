Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарские туристы попали под удар иранскими ракетами в Дубае
11-летний подросток несколько часов назад ушел из дома в Октябрьском районе Самары, и до настоящего времени не вернулся. Мальчик может нуждаться в медицинской помощи.
Полицейские разыскивают 11-летнего мальчика из Самары
28 февраля 1821 года родился Нестор Васильевич Постников – врач, чье имя неразрывно связано с историей Самарского края и всей российской медицины.
205 лет назад родился Нестор Постников, который научил Россию лечиться кумысом
В Госдуме нашли способ борьбы с завышенными ценами на такси
28 февраля в Ижевске состоялся матч женской Суперлиги чемпионата России по гандболу. 
Гандбольная «Лада»  победила команду «Университет» со счетом 36:23
Работу аэропортов Дубая приостановили на неопределенный срок
28 февраля на участке дороги М -5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск ограничено движение.
Введено временное ограничение движения транспорта на участке федеральной трассы в Самарской области
В России планируют разрешить управление вездеходами без тракторных «прав»
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
В самарском зоопарке отметят день рождения ягуара Нуар
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
184
Депутаты Госдумы собираются расширить привилегии водителей обычных легковушек. Автомобилистам разрешат садиться за руль спецтехники, относящейся к категории AII, например, вездеходов и болотоходов.

Как сообщает ТАСС, соответствующий законопроект уже принят в первом чтении. Если документ благополучно пройдет все последующие необходимые стадии, в будущем отпадет надобность в удостоверении тракториста-машиниста.

По словам авторов инициативы, ее реализация даст толчок к развитию внутреннего туризма. В большинстве случаев любители активного отдыха пока управляют своей автовездеходной техникой без нужных документов и не могут официально превратить эти путешествия в бизнес, уточняется в пояснительной записке.

На сегодняшний день в некоторых случаях достаточно иметь «права» категорий A или B, чтобы легально управлять мотоциклетной самоходной техникой, относящейся к типу AI. Сюда же относятся снегоходы и квадроциклы. Более тяжелые транспортные средства — это уже AII с максимальной массой до 3,5 тонны с числом посадочных мест до 8. С подобными параметрами строят вездеходы для групповых перевозок, пишет Автовзгляд.

В центре внимания
В Самаре в ТК «Гудок» 28 февраля стартует зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»
28 февраля 2026  11:12
В Самаре в ТК «Гудок» 28 февраля стартует зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»
443
В Самарской области – отбой ракетной опасности
27 февраля 2026  15:20
В Самарской области – отбой ракетной опасности
1698
Пассажиров аэропорта Курумоч в Самаре эвакуировали
27 февраля 2026  15:02
Пассажиров аэропорта Курумоч в Самаре эвакуировали
830
В Самарской области введена ракетная опасность
27 февраля 2026  13:51
В Самарской области объявлена ракетная опасность
5513
Плановая проверка системы оповещения населения пройдет в Самаре
27 февраля 2026  11:08
Плановая проверка системы оповещения населения пройдет в Самаре
3989
