Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарские туристы попали под удар иранскими ракетами в Дубае
Самарские туристы попали под ракетный удар ракетами в Дубае
11-летний подросток несколько часов назад ушел из дома в Октябрьском районе Самары, и до настоящего времени не вернулся. Мальчик может нуждаться в медицинской помощи.
Полицейские разыскивают 11-летнего мальчика из Самары
28 февраля 1821 года родился Нестор Васильевич Постников – врач, чье имя неразрывно связано с историей Самарского края и всей российской медицины.
205 лет назад родился Нестор Постников, который научил Россию лечиться кумысом
В Госдуме нашли способ борьбы с завышенными ценами на такси
В Госдуме нашли способ борьбы с завышенными ценами на такси
28 февраля в Ижевске состоялся матч женской Суперлиги чемпионата России по гандболу. 
Гандбольная «Лада»  победила команду «Университет» со счетом 36:23
Работу аэропортов Дубая приостановили на неопределенный срок
Работу аэропортов Дубая приостановили на неопределенный срок
28 февраля на участке дороги М -5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск ограничено движение.
Введено временное ограничение движения транспорта на участке федеральной трассы в Самарской области
В России планируют разрешить управление вездеходами без тракторных «прав»
В России планируют разрешить управление вездеходами без тракторных «прав»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.27
0.15
EUR 91.3
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
В самарском зоопарке отметят день рождения ягуара Нуар
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
Весь список
  • Персональные данные

Работу аэропортов Дубая приостановили на неопределенный срок

401
Работу аэропортов Дубая приостановили на неопределенный срок

Аэропорты Дубая, крупнейшего города Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), приостанавливают работу на неопределенный срок из-за обострения конфликта Израиля, США и Ирана. Об этом 28 февраля сообщил оператор воздушных гаваней DubaiAirports.

«Аэропорты Дубая подтверждают, что все рейсы между Dubai International (DXB) и Dubai World Central – Al Maktoum International (DWC) приостановлены до дальнейшего уведомления», — указано в релизе на сайте компании.

Пассажирам рекомендовали не приезжать в аэропорты во время действия ограничений и связываться со своими авиакомпаниями для уточнения времени вылетов, пишут "Известия".

Пассажиры стоят на улице с тележками багажа из-за отмены всех рейсов. Кроме того, в городе работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Людей эвакуируют из аэропорта Дубая — всех посетителей авиагавани будут развозить по отелям.

Ранее в этот день авиакомпания «Аэрофлот» отменила все рейсы в Дубай и Абу-Даби на 28 февраля на фоне атак Ирана и Израиля.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре в ТК «Гудок» 28 февраля стартует зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»
28 февраля 2026  11:12
В Самаре в ТК «Гудок» 28 февраля стартует зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»
443
В Самарской области – отбой ракетной опасности
27 февраля 2026  15:20
В Самарской области – отбой ракетной опасности
1698
Пассажиров аэропорта Курумоч в Самаре эвакуировали
27 февраля 2026  15:02
Пассажиров аэропорта Курумоч в Самаре эвакуировали
830
В Самарской области введена ракетная опасность
27 февраля 2026  13:51
В Самарской области объявлена ракетная опасность
5513
Плановая проверка системы оповещения населения пройдет в Самаре
27 февраля 2026  11:08
Плановая проверка системы оповещения населения пройдет в Самаре
3989
Весь список