Работу аэропортов Дубая приостановили на неопределенный срок

Аэропорты Дубая, крупнейшего города Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), приостанавливают работу на неопределенный срок из-за обострения конфликта Израиля, США и Ирана. Об этом 28 февраля сообщил оператор воздушных гаваней DubaiAirports.

«Аэропорты Дубая подтверждают, что все рейсы между Dubai International (DXB) и Dubai World Central – Al Maktoum International (DWC) приостановлены до дальнейшего уведомления», — указано в релизе на сайте компании.

Пассажирам рекомендовали не приезжать в аэропорты во время действия ограничений и связываться со своими авиакомпаниями для уточнения времени вылетов, пишут "Известия".

Пассажиры стоят на улице с тележками багажа из-за отмены всех рейсов. Кроме того, в городе работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Людей эвакуируют из аэропорта Дубая — всех посетителей авиагавани будут развозить по отелям.

Ранее в этот день авиакомпания «Аэрофлот» отменила все рейсы в Дубай и Абу-Даби на 28 февраля на фоне атак Ирана и Израиля.